Появились подробности о брошенном в аэропорту Антальи ребенке и его матери

Гражданка России 2006 года рождения родила ребенка на территории воздушной гавани и оставила его в одном из помещений, после чего собиралась улететь на родину. После обнаружения младенца персоналом аэропорта россиянку и ее мать задержали компетентные службы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«В настоящее время новорожденный ребенок с матерью находятся в медицинском учреждении Антальи, где их посетил сотрудник Генконсульства», - отметили дипломаты.

Послы принимают меры по оформлению новорожденному необходимых документов. Генконсульство держит ситуацию на приоритетном контроле.

Telegram-канал Shot ранее сообщил, что россиянка бросила младенца в турецком аэропорту в туалете для инвалидов.