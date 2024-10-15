15 октября 2024, 21:45

Появились подробности о брошенном в аэропорту Антальи ребенке и его матери

Pxhere
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Генеральное консульство России в Анталье раскрыло подробности о ребенке, брошенном в местном аэропорту, и его матери. Комментарий дипломатов появился распоряжении 360.ru.

Гражданка России 2006 года рождения родила ребенка на территории воздушной гавани и оставила его в одном из помещений, после чего собиралась улететь на родину. После обнаружения младенца персоналом аэропорта россиянку и ее мать задержали компетентные службы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«В настоящее время новорожденный ребенок с матерью находятся в медицинском учреждении Антальи, где их посетил сотрудник Генконсульства», - отметили дипломаты.

Послы принимают меры по оформлению новорожденному необходимых документов. Генконсульство держит ситуацию на приоритетном контроле.

Telegram-канал Shot ранее сообщил, что россиянка бросила младенца в турецком аэропорту в туалете для инвалидов.

Турция Дети
15 октября 2024, 17:17
Мэр города в Казахстане лишился должности после убийства подростка
РИА «Новости»
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Мэр Талгара в Алматинской области Казахстана Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан лишились постов после резонансного убийства подростка. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Ответственность других работников акимата (мэрии - прим. ред.) в данное время на рассмотрении», - отметили там.

В начале октября возле магазина в Талгаре зарезали 16-летнего подростка. Через несколько дней кто-то поджег дом, принадлежавший его семье. На этом фоне в городе начались беспорядки, из-за которых пришлось вводить подразделения Национальной гвардии.

В убийстве и поджоге подозревали членов местной ОПГ , однако замминистра внутренних дел Бауржан Аленов заявил, что доказательств этому найти не удалось.

Казахстан Убийства Беспорядки в Казахстане
15 октября 2024, 16:16
Килиана Мбаппе заподозрили в изнасиловании
Global Look Press
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Прокуратура Швеции начала расследование по делу об изнасиловании в отеле Стокгольма, к которому может быть причастен футболист «Реала» Килиан Мбаппе. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Шведские СМИ ранее сообщили об изнасиловании, которое произошло в столице в четверг. Журналисты заявили о возможной причастности Мбаппе к случившемуся - футболист якобы находится под следствием по обоснованному подозрению в сексуальном насилии. Сам спортсмен назвал информацию фейком.

«Учитывая сообщения СМИ о предполагаемом изнасиловании в Стокгольме, прокурор может подтвердить, что жалоба была подана в полицию», - заявили в прокуратуре.

Ранее за изнасилование осудили игрока сборной Бразилии Дани Алвеса. Суд в Барселоне постановил, что спортсмена можно отпустить под залог в один миллион евро.

Спортсмены Швеция Изнасилования
15 октября 2024, 14:51
Командир спецназа КСИР появился на публике после сообщений о гибели
Global Look Press
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Командующий Силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Исмаил Каани появился на публике после сообщений о его гибели. Об этом сообщила иранская государственная телекомпания IRIB.

Каани приехал в тегеранский аэропорт Мехрабад, чтобы встретить тело сослуживца, генерал-майора Аббаса Нилфорушана, погибшего в Бейруте в конце сентября. Его заметили на кадрах рядом с родными убитого.

До этого агентство Reuters сообщало, что генерал не выходил на связь после израильской атаки по ливанской столице 4 октября.

В самом КСИР тем временем предупредили, что на случай вступления в вооруженный конфликт у иранского командования есть несколько планов. Какой из них выберут, будет зависеть от действий Израиля.

Иран Конфликт Ливана и Израиля Конфликт Ирана и Израиля
15 октября 2024, 14:00
Причастность ОПГ к резонансному убийству в Талгаре не установили
РИА «Новости»
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В Казахстане не установили причастность местной ОПГ к убийству подростка в Талгаре. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов, чьи слова привело МИА «Казинформ».

На факт существования преступной группировки «Хутор» ничего не указывает. Правоохранители проверили контакты всех подозреваемых и не обнаружили соответствующих улик.

«Что касается объективности расследования уголовного дела, сразу же возбуждено дело. На месте задержаны семь подозреваемых, они взяты под стражу», - отметил Аленов.

Бойцы Национальной гвардии Казахстана вышли на улицы Талгара после нападения на подростка. Правоохранители патрулируют территорию из-за угрозы беспорядков после убийства 16-летнего юноши и поджога его дома.

Казахстан Убийства

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