Появились новые кадры покушения на Трампа с другой стороны трибуны

Судя по видео, спустя несколько мгновений после попадания пули, сотрудники секретной службы нависли над Трампом, защищая от обстрела. Один из агентов сбросил обувь экс-главы Белого дома со сцены, а тот потом встал с криком: «Дайте мне мои туфли!».

Также с ракурса с обратной стороны сцены показали эпизод, как агенты выводили растрепанного Трампа со сцены. В какой-то момент они ненадолго остановились, чтобы политик поднял вверх кулак.

Далее на кадрах крупным планом продемонстрировали эпизод, как Трампа уводили, а участники митинга громко скандировали «США!» и аплодировали.

Бывший президент США Дональд Трамп оказался под огнем во время предвыборного митинга политика в округе Батлер. Он получил только ранение уха. Подозреваемого в покушении ликвидировали снайперы.