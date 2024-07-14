14 июля 2024, 10:24

Появились неожиданные подробности о стрелявшем в Трампа американце

Global Look Press
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Мужчина, стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, являлся республиканцем. Об этом сообщила газета Washington Post.

ФБР установило, что покушение совершил 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. По данным записям о статусе избирателей, стрелок являлся однопартийцем Трампа.

«Крукс был зарегистрированным республиканцем, согласно записям о статусе избирателей штата», - отметили в издании.

Сотрудники ФБР пока что не установили, какие у Крукса были мотивы преступления. При себе мужчина не имел документов, его личность определили с помощью биометрии.

Злоумышленник открыл стрельбу из винтовки на митинге Трампа в городе Батлер. Мужчина убил одного человека и тяжело ранил еще двух. Пуля задела и Трампа - он получил ранение уха. После покушения политик рассказал, что ничего не знает о стрелявшем в него человеке. Он обратился к Секретной службе США и поблагодарил ее за быстрое реагирование.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 11:11
«Реальный конкурент Байдену». Покушение на Трампа назвали политическим заказом
Global Look Press
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Попытка застрелить бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа является политическим заказом и демонстрацией американской демократии. Таким мнением поделился в беседе с РИА «Новости» сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

По его словам, жестоко расправляться с неугодными стало нормой жизни в США.

«Покушение на Трампа - это показатель того, что он имеет реальные шансы стать президентом США, что он реальный конкурент Байдену», - отметил Цеков.

Он пояснил, что убийство Трампа гарантирует победу главы Белого дома Джо Байдена на предстоящих президентских выборах. По этой причине устранение экс-президента выгодно окружению кандидата.

Байден заявил, что осуждает стрельбу в Трампа на митинге, но не считает это покушением. По его словам, недостаточно фактов, чтобы подтвердить эту версию.

Стрельба Дональд Трамп Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 10:49
«Сценарий под копирку». Фицо — о покушении на Трампа перед выборами
Global Look Press
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Политические оппоненты экс-президента США Дональда Трампа подстрекают общество, пока кто-то схватится за оружие. Такое заявление сделал словацкий премьер Роберт Фицо на своей странице в соцсети Facebook*.

«Сценарий как под копирку», - написал он, напомнив о недавном покушении на себя.

По мнению Фицо, далее «последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения».

Покушение на Трампа совершил 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Он открыл стрельбу из винтовки во время выступления кандидата в президенты США в Пенсильвании. Мужчина застрелил одного человека и тяжело ранил двух зрителей. Одна из пуль попала в ухо бывшему президенту США. Силовики ликвидировали стрелка.

Ранее пережил покушение сам Фицо. Политика тоже ранили из огнестрельного оружия. Долгое время премьер был в тяжелом состоянии, он перенес несколько операций. В начале июля Фицо впервые появился на публике.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Стрельба Соцсети Дональд Трамп Оружие Выборы президента США Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 10:44
ФБР подтвердило личность подозреваемого в покушении на Трампа
Global Look Press
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ФБР подтвердило личность подозреваемого в стрельбе на митинге кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил телеканал NBC News.

«Подозреваемый был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, подтвердили NBC News в воскресенье утром в управлении ФБР в Питтсбурге», - сообщили журналисты.

Ранее о стрелке рассказал источник газеты New York Post. По его данным, американец прятался на крыше примерно в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп.

Злоумышленник открыл огонь из винтовки , он целился в голову экс-лидеру США. Однако пуля задела только ухо. В результате стрельбы погиб один человек , нападавшего ликвидировали.

США ФБР Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 10:43
«Впереди опасные времена». Маск потребовал отставки главы американской Секретной службы
Global Look Press
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Главе Секретной службы США следует уйти в отставку, так как его сотрудники не смогли предотвратить стрельбу на митинге экс-президента Дональда Трампа. Об этом заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети Х.

Бизнесмен признался, что на него тоже совершали покушения.

«Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня», - подчеркнул предприниматель.

Маск добавил, что нападавших арестовали неподалеку от штаб-квартиры Tesla в Техасе. Он выразил Трампу поддержку и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Злоумышленник открыл стрельбу на митинге политика-республиканца в штате Пенсильвания 14 июля.

Вооруженный винтовкой преступник расположился на крыше промышленного здания неподалеку от сцены и ранил Трампа. Он застрелил одного из зрителей , еще несколько получили тяжелые ранения.

Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от головы Трампа и задела ухо. Его жизни ничего не угрожает.

США Дональд Трамп Илон Маск Покушение на Дональда Трампа

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