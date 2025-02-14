Появились кадры вылета в США освобожденного американца Марка Фогеля

Читайте нас в:

В Амазонии молодой абориген попытался вступить в контакт с жителями прибрежного поселения. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на очевидцев и Национальный фонд индейцев Бразилии.

Босоногий молодой человек в набедренной повязке вышел к людям вечером в среду, 12 февраля.

Как рассказал житель деревни, расположенной на берегу реки Пурус на юго-западе Амазонии, представитель изолированного племени аборигенов выглядел спокойным и здоровым. При этом парень размахивал двумя деревянными палками.

Местные жители решили, что абориген просил огня. Один из них хотел показать молодому человеку, как пользоваться зажигалкой, но безуспешно. Этот момент попал на видео, снятое на смартфон.

Вскоре прибыли представители фонда и угостили аборигена рыбой. Потом они отвезли его в близлежащий пункт организации.

На следующий день представители фонда сообщили , что команда на месте «оказывает необходимую помощь» и ожидает прибытия медицинской бригады.

Ранее в Новой Зеландии горе Таранаки присвоили юридический статус личности.