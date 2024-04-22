22 апреля 2024, 18:36

Появились кадры уничтожения телевышки в Харькове

Читайте нас в: Google Новости

Телевышка обрушилась в Харькове днем 22 апреля. Видео момента падения части конструкции показал Telegram-канал Readovka.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как вышка сложилась пополам, ее верхняя часть рухнула вниз с высоты.

Глава местной военно-гражданской администрации Олег Синегубов также подтвердил повреждение инфраструктурного объекта.

«Нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. С сигналом цифрового телевидения есть перебои, - написал он в Telegram-канале.

Синегубов отметил, что персонал телебашни во время тревоги находился в укрытии.

Днем ранее в Харькове также прогремели взрывы, сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Точный характер повреждений неизвестен.

Российские военные отмечали, что расположенные в Харьковской области места дислокации украинских военных стали целью для артиллерии.

Взрывы Телевидение Харьков
22 апреля 2024, 19:33
Антироссийские санкции назвали наказанием для Европы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Темпы роста экономики России продолжат расти и выйдут на очередные крупные показатели по итогам года. При этом в Евросоюзе, который ввел против страны несколько пакетов санкций, ситуация оказалась намного хуже. Об этом на своей странице в социальной сети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он подчеркнул, что, если сравнивать показатели экономического роста России и Франции, разница составит пять раз не в пользу его родной страны.

«Поздравляю национального чемпиона Брюно Ле Мэра (министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции - прим. ред.), который пообещал поставить российскую экономику на колени», - написал политик.

Он добавил, что еще один «титул» заслуженно получила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с чьего одобрения появились 13 санкционных пакетов против России и сейчас готовится еще один.

«Давайте прекратим эти идиотские санкции, которые наказывают нас самих, и побыстрее возобновим диалог», - призвал лидеров ЕС Филиппо.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем объявил, что в новый санкционный пакет Евросоюза включат отказ от закупок сжиженного природного газа из России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новые ограничения приведут к негативным последствиям для стран Европы.

Европа Санкции Россия Евросоюз Франция
22 апреля 2024, 18:24
Алиев на переговорах с Путиным назвал Россию гарантом безопасности на Кавказе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин 22 апреля проводит в Кремле переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности в регионе, сообщило РИА «Новости».

«Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные», - сказал российский президент.

По словам Алиева, Россия является основополагающей страной для обеспечения безопасности на Кавказе. По мнению азербайджанского президента, повестка переговоров очень обширная. Он предложил Путину обсудить транспортный коридор «Север - Юг».

Российский лидер в свою очередь отметил, что между двумя странами растет товарооборот. Он превысил четыре миллиарда долларов. Инвестиции России в экономику Азербайджана оцениваются в шесть миллиардов долларов, подытожил Путин.

Алиев в понедельник прибыл с визитом в Москву. Во Внуково-2 его встретила делегация чиновников во главе с замглавы МИД Михаилом Галузиным.

Россия Переговоры Владимир Путин Азербайджан
22 апреля 2024, 18:23
Взрыв частично разрушил телевышку в Харькове
Читайте нас в: Google Новости
Расположенная в жилом массиве Павлово Поле в Харькове городская телевышка получила серьезные повреждения после прозвучавших в городе сигналов воздушной тревоги. Постройка надломилась посередине, а оторвавшаяся часть упала вниз. Фото и видео с места происшествия разошлись по Telegram-каналам.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что телебашня получила повреждения в результате обстрела. Он уточнил, что из-за обрушения в городе начались перебои с передачей телевизионного сигнала.

«Нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. <…> Есть перебои с сигналом цифрового телевидения», - написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что во время тревоги персонал телебашни находился в укрытии. Поэтому пострадавших и погибших среди горожан нет.

Целью ударов российской артиллерии в Харьковской области являются расположенные в тылу оружейные склады и места дислокации украинских военных. Такое заявление сделал командир одного из подразделений Вооруженных сил России. Он пояснил, что находящийся в тылу противник теряет бдительность и часто забывает о маскировке.

Взрывы Харьков
22 апреля 2024, 17:42
Бывший аналитик ЦРУ допустил применение США ядерного оружия
Читайте нас в: Google Новости
Власти США могут применить ядерное оружие, чтобы избежать поражения на Украине в год президентских выборов. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, в Белом доме есть люди, которые могут дать такой совет Джо Байдену.

«Скажут: господин президент, единственное, что нам остается, - это применить ядерное оружие малой мощности», - пояснил Макговерн.

В американской администрации думают, что подобный шаг послужит уроком русским, добавил он.

Аналитик подчеркнул, что в Белом доме могут решиться на такое из-за неминуемого поражения киевского режима. А это, в свою очередь, не принесет Байдену победу на выборах. Кроме того, властям США в этом случае не удастся избежать разбирательств в суде, подытожил Макгорверн.

США рассматривают вопрос об очередной помощи для Украины. В Кремле заявили, что это никак не повлияет на обстановку на фронте.

Ядерное оружие США Выборы

Новости по теме