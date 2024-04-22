Появились кадры уничтожения телевышки в Харькове

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На опубликованных кадрах можно увидеть, как вышка сложилась пополам, ее верхняя часть рухнула вниз с высоты.

Глава местной военно-гражданской администрации Олег Синегубов также подтвердил повреждение инфраструктурного объекта.

«Нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. С сигналом цифрового телевидения есть перебои, - написал он в Telegram-канале.

Синегубов отметил, что персонал телебашни во время тревоги находился в укрытии.

Днем ранее в Харькове также прогремели взрывы, сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Точный характер повреждений неизвестен.

Российские военные отмечали, что расположенные в Харьковской области места дислокации украинских военных стали целью для артиллерии.