Появились кадры с освобожденным из плена ХАМАС россиянином

На кадрах видно, что россиянин растерялся, увидев политика, и еле сдержал слезы.

«Спасибо вам. Спасибо вам большое», - сказал Козлов по-русски, обнимая Нетаньяху.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об освобождении четырех заложников : Ноа Аргамани (25 лет), Андрея Козлова (27 лет) Альмога Меир Джана (21 год) и Шломи Зивы (40 лет) в ходе операции в городе Нусейрат на территории сектора Газа.

Все освобожденные попали в плен к ХАМАС 7 октября 2023 года, когда группа боевиков атаковала населенные пункты Израиля.

Андрей Козлов в тот день работал охранником на музыкальном фестивале. Он укрывался от пришедших на площадку вооруженных палестинцев в металлическом контейнере вместе с другими гостями. При этом он выходил на связь с родными, рассказывая про обстановку вокруг. После связь с ним прервалась.

О том, что Козлов попал в число заложников ЦАХАЛ сообщил его родным через два дня.

В пресс-службе МИД подчеркнули, что генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге все это время поддерживали связь с родителями попавшего в плен россиянина. Для них организовали специальный рейс и они встретятся с сыном утром в воскресенье.