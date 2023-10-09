Появились кадры с места обстрела аэропорта Бен-Гурион в Израиле

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На опубликованных кадрах заметно, что от места падения ракеты поднимается густой черный дым. При этом какие-то конкретные повреждения заметить невозможно.

Боевики ХАМАС запустили ракеты по аэропорту в ночь на 9 октября. Представители движения заявляли, что пошли на это шаг из-за непрекращающихся обстрелов гражданских домов и преступлений со стороны Израиля.

Армия Израиля сообщила о прекращении военных столкновений в приграничных городах с сектором Газа. При этом в ведомстве допустили, что в них еще могут оставаться вооруженные боевики.

Волонтеры в Израиле обнаружили около 260 убитых в южной части страны, где прошел музыкальный фестиваль. Предварительно, их расстреляли из стрелкового оружия.