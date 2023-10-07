Появились кадры новых ракетных ударов по Ашкелону в Израиле

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По словам местных жителей, что в первую очередь удары наносят по крупным скоплениям мирного населения. Люди боятся выходить на улицу и укрываться в мамадах - укрепленных помещениях на этажах, - потому что противник целится именно в них.

«Я насчитал шесть-восемь прямых [ударов]. Сирена почти каждую минуту», - рассказал «360» один из очевидцев.

Мирные жители Ашкелона сообщили о стрельбе на улицах и громких звуках взрывов. В городе Сдероте на юге Израиля очевидцы также зафиксировали падение ракет.

Ранее житель города рассказал «360», что на его глазах расстреляли военных. Оповещения звучат в разных населенных пунктах, в том числе в районе Тель-Авива.

В ответ на ракетные удары армия Израиля начала атаковать цели в секторе Газа. Военные перекрыли дороги вокруг палестинского анклава и призвали население следовать указаниям израильских военнослужащих.