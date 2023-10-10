Появились фото последствий обстрела жилых кварталов Газы
Израильские военные в ответ на атаку палестинского движения ХАМАС открыли огонь по сектору Газа. СМИ опубликовали первые снимки последствий обстрела.
Ранее 10 октября стало известно, что после атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) здание палестинской ассоциации адвокатов в секторе Газа оказалось разрушено.
ХАМАС провел ракетные обстрелы Израиля 7 октября. Члены этого палестинского движения в тот же день зашли на израильскую территорию в Газе и взяли в плен заложников.
ЦАХАЛ в ответ на это стал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Они расположены прямо в жилых кварталах, где на начало этого года насчитывалось порядка 2,3 миллиона человек.
В результате эскалации конфликта погибли по крайней мере 900 израильтян и почти 700 палестинцев. Также известно, что жертвами произошедших событий стали двое россиян.
На них видно, что целые районы практически сровняли с землей.