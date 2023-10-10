Появились фото последствий обстрела жилых кварталов Газы

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Ранее 10 октября стало известно, что после атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) здание палестинской ассоциации адвокатов в секторе Газа оказалось разрушено.

ХАМАС провел ракетные обстрелы Израиля 7 октября. Члены этого палестинского движения в тот же день зашли на израильскую территорию в Газе и взяли в плен заложников.

ЦАХАЛ в ответ на это стал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Они расположены прямо в жилых кварталах, где на начало этого года насчитывалось порядка 2,3 миллиона человек.

В результате эскалации конфликта погибли по крайней мере 900 израильтян и почти 700 палестинцев. Также известно, что жертвами произошедших событий стали двое россиян.

На них видно, что целые районы практически сровняли с землей.