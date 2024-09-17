Появились две версии, почему взорвались пейджеры в Ливане

Привязанный к курсу доллара стейблкойн USDT сформировал неподконтрольную Штатам финансовую систему, сообщила газета The Wall Street Journal. Глава программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софья Главина рассказала агентству «Прайм», что новый инструмент выбирают те, кто желает оставить свои операции конфиденциальными.

Привязанный к курсу доллара стейблкойн USDT сформировал неподконтрольную Штатам финансовую систему, сообщила газета The Wall Street Journal. Глава программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софья Главина рассказала агентству «Прайм» , что новый инструмент выбирают те, кто желает оставить свои операции конфиденциальными.

По ее словам, USDT можно рассматривать как альтернативу американской финансовой централизованной системе - он во многом похож на доллар, но при этом не контролируется властями США.

«Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкойны», - объяснила собеседница издания.

Издание напомнило, что стейблкоин широко используют в преступном финансовом мире. Поэтому ООН сочла USDT «предпочтительным выбором» для отмывания денег в странах Юго-Восточной Азии.

В начале сентября Центробанк продлил ограничения по иностранной валюте. До 9 марта следующего года снять по-прежнему можно будет не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро.