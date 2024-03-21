Появились «доказательства» смены пола женой Макрона

По ее версии, Брижит Макрон на самом деле пропала в далеких 1960-х, а ее личность присвоил ее брат Жан-Мишель Тронье. Американка сопоставила его детское фото и нынешнее изображение жены Макрона с помощью китайской программы, и обнаружилось почти абсолютное сходство. А аудиоанализ записи 1977 года, на которой выступает некий трансгендер*, указал на сходство с голосом Брижит. Оуэнс предположила, что Брижит Макрон стала женщиной в 30 лет, к тому времени успев завести пятерых детей в качестве мужчины.

Слухи о смене пола первой леди Франции распространяются уже несколько лет. Сам Макрон называет их ложными и утверждает, что это происки женоненавистников.

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