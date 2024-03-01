01 марта 2024, 10:02

Появилась запись стука с затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан»

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Авторы документальной ленты The Titan Sub Disaster: Minute by Minute, посвященной гибели основателя компании Action Group Хамиша Хардинга и двух пакистанцев на борту батискафа «Титан», впервые опубликовали запись звуков из затонувшего подводного аппарата. Об этом написал Forbes.

Ритмичный стук записал самолет ВВС Канады, обследовавший район исчезновения батискафа. Западная пресса сообщала об этом на второй день после катастрофы. При этом звук слышали в первый и последующие дни поисков пропавшего аппарата.

«Титан» пропал в июне 2023 года, отправившись с экспедицией к обломкам «Титаника». На борту, помимо Хардинга, находились пакистанский миллиардер Шахзада Давуд с сыном и еще один ученый.

В октябре Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа. Среди них также нашли человеческие останки, которые направили на экспертизу.

США Катастрофы Фильмы Forbes
01 марта 2024, 10:57
Каллас отказалась называть Путина президентом России
Global Look Press
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Глава эстонского правительства Кая Каллас ответила на вопрос о возможном признании результатов будущих президентских выборов. В этом контексте она упомянула Владимира Путина, отказавшись называть его президентом. Слова прибалтийского политика передал ERR.

«Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только „Путин, да Путин“. Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь», - пояснила Каллас.

Премьер Эстонии известна своей русофобской позицией. МВД России в середине февраля объявило ее в розыск. В отношении Каллас возбудили дело об уничтожении памятников советским солдатам.

В министерстве иностранных дел России заявили, что это «только начало». В ведомстве указали, что за совершенные преступления придется отвечать.

Россия Эстония Владимир Путин
01 марта 2024, 10:45
Повод доказать свою независимость. Захарова обратилась к немецким СМИ
РИА «Новости»
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В интернет попала информация об обсуждении немецкими офицерами удара по Крымскому мосту. Представитель МИД России Мария Захарова посоветовала журналистам добиться комментария министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по этому поводу. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы», - заявила Мария Захарова.

С тем же пожеланием она обратилась к российским СМИ. Мария Захарова заявила, что этот скандал стал новой темой для обращения в посольство Германии.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о существовании аудиозаписи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера. По ее словам, они обсуждали удары по Крымскому мосту, участие американских и британских военных в конфликте на Украине.

Германия отказалась передавать украинской армии ракеты Taurus из опасений стать одной из сторон конфликта. Аналитик Фабиан Хоффманн заявил, что дело не в присоединении к боевым действиям, а в недоверии военным.

Германия Журналистика Мария Захарова МИД РФ
01 марта 2024, 10:28
Более 40 человек погибли при пожаре в ресторане в Бангладеш
Freepik
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В столице Бангладеш Дакке порядка 43 человек погибли при пожаре в ресторане. Жертв может быть больше. Об этом сообщило издание Daily Bangladesh.

«На данный момент в результате пожара погибли 43 человека и еще 12 получили ранения», - заявила министр здравоохранения Бангладеш Саманта Лал Сен.

Врачи уточнили, что 14 человек находятся на лечении в больнице Медицинского колледжа Дакки, а еще восемь человек, получившие ранения, - в ожоговом отделении Шейх Хасина.

По информации издания, пламя вспыхнуло на втором этаже семиэтажного торгового центра. Однако спустя примерно два часа спасателям удалось локализовать пожар. На местое происшествия работало 13 подразделений пожарных.

Ранее охвативший более 300 гектаров земли в Техасе пожар перекинулся на Оклахому.

Спасатели Пожары Рестораны
01 марта 2024, 10:26
США пригрозили Китаю жестким ответом на дешевый экспорт
РИА «Новости»
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Американские власти жестко ответят, если Китай попытается справиться с проблемой избыточных промышленных мощностей с помощью дешевого экспорта. С такой угрозой выступил замминистра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо, его процитировала газета Financial Times.

По словам замглавы американского Минфина, политика КНР ориентирована не на спрос, а на предложение. Избыток производства в Китае бьет по мировым рынкам, отметил Шамбо.

Он заявил, что демпинг со стороны Китая не пройдет. Шамбо подразумевал новые ограничения на импорт.

«Остальной мир отреагирует <…> в новом антикитайском ключе», - пригрозил заместитель министра.

Больше всего на Западе беспокоятся из-за сектора чистой энергии: электромобилей, солнечных батарей и литийионных аккумуляторов. По данным Bloomberg , к 2027 году КНР захватит 69% рынка литийионных батарей, у США же останется 10%, а у Германии - 7%. По выпуску и продажам электрокаров Китай уже лидирует.

Ранее президент США Джо Байден инициировал расследование в отношении автопроизводителей из КНР. Глава государства заподозрил их в сборе и передаче данных об американцах.

США Экспорт Китай

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