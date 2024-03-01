Появилась запись стука с затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан»

Ритмичный стук записал самолет ВВС Канады, обследовавший район исчезновения батискафа. Западная пресса сообщала об этом на второй день после катастрофы. При этом звук слышали в первый и последующие дни поисков пропавшего аппарата.

«Титан» пропал в июне 2023 года, отправившись с экспедицией к обломкам «Титаника». На борту, помимо Хардинга, находились пакистанский миллиардер Шахзада Давуд с сыном и еще один ученый.

В октябре Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа. Среди них также нашли человеческие останки, которые направили на экспертизу.