Появилась новая версия начала разрушительных пожаров в Калифорнии

«На опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ, был обнаружен упавший провод», - отметили журналисты.

Представители коммунальной компании Edison International сообщили, что не могут точно определить, когда произошло повреждение кабеля: до или после начала пожаров в Южной Калифорнии.

В округе Лос-Анджелес 7 января начались сильные природные пожары. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По мнению метеорологов, причиной стремительного распространения огня стала сухая и очень ветреная погода.

По последним данным, число погибших из-за пожаров в Калифорнии увеличилось до 16. Власти объявили эвакуацию более 130 тысяч жителей. К тушению пожаров привлекли почти 1000 заключенных. На Лос-Анджелес обрушились жуткие огненные торнадо.

Ранее российская певица Люся Чеботина заявила, что предсказала масштабные пожары в американском штате Калифорния в одной из своих песен.