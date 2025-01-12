12 января 2025, 12:53

Появилась новая версия начала разрушительных пожаров в Калифорнии

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Причиной крупных лесных пожаров в Калифорнии мог стать оборванный провод. Об этом сообщил Bloomberg.

«На опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ, был обнаружен упавший провод», - отметили журналисты.

Представители коммунальной компании Edison International сообщили, что не могут точно определить, когда произошло повреждение кабеля: до или после начала пожаров в Южной Калифорнии.

В округе Лос-Анджелес 7 января начались сильные природные пожары. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По мнению метеорологов, причиной стремительного распространения огня стала сухая и очень ветреная погода.

По последним данным, число погибших из-за пожаров в Калифорнии увеличилось до 16. Власти объявили эвакуацию более 130 тысяч жителей. К тушению пожаров привлекли почти 1000 заключенных. На Лос-Анджелес обрушились жуткие огненные торнадо.

Ранее российская певица Люся Чеботина заявила, что предсказала масштабные пожары в американском штате Калифорния в одной из своих песен.

Пожары Лесные пожары Калифорния
12 января 2025, 09:45
В Эквадоре расстреляли автомобиль главы кантона
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Эквадоре неизвестный расстрелял автомобиль Эбера Понсе — главы кантона Аренильяс. Чиновник умер в больнице, сообщил телеканал Ecuavisa.

В Эквадоре неизвестный расстрелял автомобиль Эбера Понсе - главы кантона Аренильяс. Чиновник умер в больнице, сообщил телеканал Ecuavisa.

Нападение на Понсе произошло в ночь на 11 января. По информации издания, преступник совершил не менее пяти выстрелов в автомобиль чиновника, когда тот ехал по дороге.

Понсе доставили в больницу с ранениями, но врачи не смогли спасти его жизнь. В автомобиле вместе с Понсе находился ребенок. Он также получил ранения, но его жизни ничего не угрожает.

Ранее вооруженные бандиты расстреляли придорожное кафе и магазины на границе штатов Гуанахуато и Керетаро в Мексике.

Погибли восемь человек. Один из них был фельдшером, еще двое - пожарными. По словам очевидцев, к заведению подъехал «роскошный белый автомобиль». Из него вышли несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по всем, кто попадался им на глаза.

Больницы Эквадор
12 января 2025, 09:21
«Сделаем Европу снова великой». Маск выступил с дерзким призывом после решения Шольца
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в социальной сети X обращение, в котором призвал вернуть Европе былую славу после того, как Олафа Шольца официально утвердили кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии.

«Сделаем Европу снова великой», - написал он.

Маск призвал Шольца незамедлительно уйти в отставку после того, как на рождественской ярмарке в Магдебурге произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли люди. Бизнесмен назвал политика «никупиентным дураком».

В декабре Маск высказал мнение, что только партия АдГ способна вывести Германию из кризиса. В ответ на это Шольц дал понять, что слова американского бизнесмена не отражают истинных политических убеждений и не содержат полезных рекомендаций. Он выразил уверенность, что все остальные «демократические» партии Германии согласятся с ним в этом вопросе. Маск предсказал Шольцу глобальное поражение на выборах.

Ранее Маск занял вторую строчку в рейтинге угроз для демократического строя Германии. Лидером списка оказался сайт издания RT DE.

Германия ДТП Европа Илон Маск Олаф Шольц
12 января 2025, 08:24
Делегаты съезда немецкой партии АдГ отказались осуждать Россию и СВО
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Делегаты съезда немецкой партии «Альтернатива для Германии» отказались осуждать Россию за участие в конфликте на Украине. Об этом сообщил телеканал NTV.

Партийный съезд прошел в городе Риза. Делегаты проголосовали за то, чтобы фракция не вносила в предвыборную программу поправки с критикой СВО. Из примерно 600 участников съезда против осуждения России выступили 69% собравшихся.

Поправку предложил внести депутат Бундестага Альбрехт Глазер. Он пожаловался, что в 85-страничном проекте программы не упомянули «ни единого слова» для критики действий России.

«Война на Украине перевернула европейский миропорядок. Мы видим будущее Украины как нейтрального государства за пределами НАТО и ЕС», - отметили в проекте программы.

Ранее партию «Альтернатива для Германии» поддержал основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Предприниматель рассказал, что немецкая экономика погрязла в бюрократии. Также он осудил действующую власть ФРГ.

Германия Россия
12 января 2025, 06:24
В Европе раскрыли, что Зурабишвили замышляет против России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в качестве стипендиата американского Института Маккейна будет заниматься продвижением идеи о необходимости войны между Грузией и Россией. Об этом сообщило итальянское издание AntiDiplomatico.

«Золотой звездно-полосатой пенсии Зурабишвили <…> хватит, чтобы распространять на „научных конференциях“ информацию, которую евроатлантические крестные отцы решат раструбить о Грузии, включая <…> необходимость той [войны], которую <…> Тбилиси вновь начал бы против Москвы», - написали авторы статьи.

В издании также обратили внимание на то, что Евросоюз и НАТО не срывают своей причастности к деятельности Зурабишвили по борьбе с законными властями Грузии. А Институт Маккейна открыто заявляет, что их стипендиат будет работать над тем, чтобы привести свою страну к «новым выборам».

Ранее Зурабишвили на открытии форума Института Хадсона о Грузии попросила не называть ее бывшим президентом страны. По ее словам, она является единственным легитимным лидером страны.

Грузия Европа Войны Россия НАТО Москва Выборы президента Грузии 2024

Новости по теме