Появилась дорожная карта по налаживанию отношений Армении с Азербайджаном
Дорожную карту по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном уже удалось составить благодаря посредничеству Евросоюза. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, чьи слова привел ТАСС.
«Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч в Брюсселе между мной и президентом Азербайджана, при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по сути была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - констатировал Пашинян.
Ранее он сообщил, что армянская сторона готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года. Соглашение заключат в случае подтверждения территориальной целостности Армении.
В начале октября Никол Пашинян подписал декларацию о границах Азербайджана. Его частью признали Нагорно-Карабахскую Республику.
По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, тема конфликта в Карабахе окончательно закрыта. Глава государства заявил, что это «большое счастье».