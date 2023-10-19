Появилась дорожная карта по налаживанию отношений Армении с Азербайджаном

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«Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч в Брюсселе между мной и президентом Азербайджана, при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по сути была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - констатировал Пашинян.

Ранее он сообщил, что армянская сторона готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года. Соглашение заключат в случае подтверждения территориальной целостности Армении.

В начале октября Никол Пашинян подписал декларацию о границах Азербайджана. Его частью признали Нагорно-Карабахскую Республику.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, тема конфликта в Карабахе окончательно закрыта. Глава государства заявил, что это «большое счастье».