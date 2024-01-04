Повысить ставки. США призвали нанести удар по Ирану

По его словам, американская сторона уже предприняла меры против йеменских хуситов, однако они не прекратили атаки. Теперь США нужно поднять ставки и нанести удар по целям в Иране.

«Мне кажется, что американской администрации придется ответить хуситам более агрессивно. Это означает, что преследование иранских прокси-сил приведет к эскалации напряженности», - отметил бывший главком европейских сил НАТО.

Ставридис также предположил, что в этом случае конфликт распространится на всю территорию Ближнего Востока.

«Нужно официально заявить Ирану о вероятности ударов по его территории, после чего проводить нарастающие атаки. Одними из первых объектов стали бы морские платформы в Аравийском море и Персидском заливе», - добавил он.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призывал военное руководство страны отказаться от прямой конфронтации с США. Об этом он заявил после теракта на кладбище в Кермане, где погибли 95 человек.