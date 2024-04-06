06 апреля 2024, 01:49

Повторное землетрясение произошло недалеко от Нью-Йорка

Freepik
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Повторное землетрясение магнитудой 4,0 произошло в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщила Национальная геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в семи километрах от города Глэдстоун, находящегося в часе езды от Нью-Йорка.

Очаг землетрясения находился на глубине 9,4 километра.

Ранее сотрудники российского генконсульства в Нью-Йорке эвакуировали из здания посетителей в целях безопасности на случай повторных подземных толчков.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ранее заявила о приостановке работы международных аэропортов имени Джона Кеннеди и Ньюарк.

В штате Нью-Джерси 5 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,1. Центр подземных толчков находился на глубине 10 километров недалеко от Нью-Йорка.

США Нью-Йорк Землетрясения
06 апреля 2024, 02:16
Урсула фон дер Ляйен попала в скандал перед европейскими выборами
РИА «Новости»
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Назначение депутата Европарламента Маркуса Пипера «представителем блока по малым и средним предприятиям» вызвало недовольство среди высокопоставленных коллег президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщило издание Politico.

От главы ЕК потребовали ответа на вопрос, каким образом член ХДС Пипер получил это назначение. Причина - сомнения в прозрачности процедуры.

Письмо на эту тему фон дер Ляйен написали глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель и члены еврокомиссии Тьерри Бретон, Николас Шмит и Паоло Джентилони.

Авторы статьи предположили, что скандал может омрачить ее перспективы на переизбрание. Источники Politico не исключают, что назначение Пипера связано с поддержкой германскими христианскими демократами кандидатуры фон дер Ляйен на второй срок.

Скандалы Еврокомиссия Европарламент Урсула фон дер Ляйен Выборы
06 апреля 2024, 02:12
В Пентагоне ответили на вбросы о противоспутниковом оружии России
Freepik
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Американское правительство следит за якобы происходящим развитием противоспутникового оружия России. Об этом рассказали РИА «Новости» в Пентагоне.

«Мы предпринимаем ряд действий в ответ на это развитие, в том числе, координируемся с союзниками и партнерами, а также прямо связываемся с Россией по их безответственному плану», - заявил представитель Пентагона.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Американская сторона обвинила РФ в желании вывести в космос ядерные боеголовки еще в феврале. По мнению Штатов, это случится уже в 2024 году.

Как отмечал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, Москва всегда выступала против размещения ядерных вооружений в космическом пространстве. По его словам, позиция России в этом вопросе ясна и понятна.

Ядерное оружие США Пентагон Россия Оружие Космос
06 апреля 2024, 02:01
Гражданам Таджикистана запретили находиться в Турции без визы
РИА «Новости»
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Жителям Таджикистана ограничили въезд в Турцию без визы. Указ, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликовали в официальном вестнике Resmi Gazete.

«Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту», - сказано в документе.

Ранее правоохранители в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от «Исламского государства»* (ИГИЛ*). Как заявили блюстители порядка, подозреваемыми оказались гражданин Таджикистана и гражданка Киргизии. Они собирались осуществить террористический акт на территории Турции.

Во время обысков у них обнаружили автомобильную рацию, полицейский жилет, форму жандармерии, электронные материалы и инструкции.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Турция Визы Реджеп Эрдоган Таджикистан
06 апреля 2024, 01:45
Родители Кейт Миддлтон влезли в долги на 330 тысяч долларов
РИА «Новости»
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Родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, Кэрол и Майкл Фрэнсис, задолжали кредиторам 330 тысяч долларов. Об этом сообщило издание The Times.

В материале сказано, что у семьи принцессы есть свой бизнес. Ее родные сейчас находятся в долгах - 330 тысяч долларов (более 30 миллионов рублей).

В публикации отметили, что Миддлтон находится в очень близких отношениях с родителями и постоянно поддерживает с ними связь. Однако разговоров о бизнесе в семье стараются избегать, потому что принцесса должна сосредоточиться на выздоровлении.

«Кэрол отчаянно пытается заставить Кэтрин полностью сосредоточиться на своем выздоровлении. Сейчас для семьи настало очень тревожное время, но они не ждут никакой помощи от своих детей», - сообщили журналисты.

Ранее стало известно, что Герцогиня Меган Маркл не стала навещать больную раком Кейт Миддлтон. Как предположил королевский эксперт Том Куинн, отказ связан с нежеланием вести детей в другую страну.

Долги Семья Бизнес Королевская семья Британии

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