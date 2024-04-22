Поврежденный газопровод Balticconnector запустили после ремонта

Планы политиков и военных Израиля нанести масштабный удар по территории Ирана в ответ на воздушную атаку 14 апреля сорвали требования США и других западных стран, просивших не эскалировать обстановку в регионе. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила газета The New York Times.

Собеседники журналистов заявили, что изначально израильские власти рассматривали вариант крупного удара по военным объектам Ирана. Но из-за дипломатического давления со стороны США, Великобритании и Германии ограничили свой ответ.

По словам источников, израильские самолеты находились за границей Исламской Республики, когда выпустили несколько ракет. Одна из них поразила зенитную батарею, а вторая взорвалась в воздухе. При этом чиновники подчеркнули, что второй снаряд уничтожили намеренно, чтобы не нанести слишком большой ущерб.

СМИ Ирана заявили, что в ночь на пятницу, 19 апреля, над провинцией Исфахан сбили три беспилотника. В заявлении говорится, что разрушений на земле и пострадавших среди жителей нет.

Израиль никак не прокомментировал эту ситуацию. Но неназванный источник в беседе с журналистами заявил, что акция стала ответом на воздушную атаку от 14 апреля.

Ирана запустил в сторону Израиля большое количество беспилотников и ракет в рамках операции «Правдивое обещание».

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что подавляющее большинство воздушных объектов поразили средства ПВО. Он добавил, что одна из ракет упала около авиабазы Неватим , но на ее работе это не сказалось.