Повреждения выявили в портах Одесской области после взрывов

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«В Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру», - написал Кипер.

Он уточнил, что повреждения получили складские помещения и 30 грузовых автомобилей. Кроме того, шесть фур загорелись. Экстренные службы успели ликвидировать возгорания.

Ранее СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской области , в том числе в районе дунайского порта Рени. В тот момент в регионе объявили воздушную тревогу. Украинский телеканал ТСН также заявлял, что к порту Измаил на Дунае приближается группа беспилотников.

В ночь на 25 сентября взрывы также раздались в самой Одессе. В результате повреждения получили зернохранилище и морской вокзал.

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