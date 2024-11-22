Повреждение кабелей в Балтийском море сравнили с подрывами «Северных потоков»

Он подчеркнул, что ситуация с подводными кабелями напомнили взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».

«Мы должны привыкнуть к тому, что этот вид критической инфраструктуры очень уязвим, и эти инциденты могут разрастаться и увеличиваться, и мы должны принять меры», - заявил дипломат.

Первой о повреждении подводного кабеля между Германией и Финляндией заявила компания-оператор Cinia. Генеральный директор организации Ари-Юсси Кнаапила заявил, что абонентов предупредили о перебоях со связью на время ремонта.

После стало известно, что повреждения получил еще один подводный кабель между Швецией и Литвой.

Финские и шведские криминалисты приступили к расследованию. Под подозрение подпал проходивший через Балтийское море китайский сухогруз Yi Peng 3. По последним данным, судно задержали военно-морские силы Дании. Сообщения немецких СМИ, что капитаном сухогруза был россиянин , опровергли.