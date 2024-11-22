22 ноября 2024, 16:53

Повреждение кабелей в Балтийском море сравнили с подрывами «Северных потоков»

Global Look Press
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Повреждения телекоммуникационных кабелей в Балтийском море между Германией и Финляндией, Швецией и Литвой произошли не случайно. С таким заявлением в подкасте радиостанции Cadena SER выступил глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ситуация с подводными кабелями напомнили взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».

«Мы должны привыкнуть к тому, что этот вид критической инфраструктуры очень уязвим, и эти инциденты могут разрастаться и увеличиваться, и мы должны принять меры», - заявил дипломат.

Первой о повреждении подводного кабеля между Германией и Финляндией заявила компания-оператор Cinia. Генеральный директор организации Ари-Юсси Кнаапила заявил, что абонентов предупредили о перебоях со связью на время ремонта.

После стало известно, что повреждения получил еще один подводный кабель между Швецией и Литвой.

Финские и шведские криминалисты приступили к расследованию. Под подозрение подпал проходивший через Балтийское море китайский сухогруз Yi Peng 3. По последним данным, судно задержали военно-морские силы Дании. Сообщения немецких СМИ, что капитаном сухогруза был россиянин , опровергли.

Германия Финляндия Интернет Швеция Евросоюз Технологии Балтийское море
22 ноября 2024, 16:12
Меркель рассказала, почему надо было контактировать с Путиным
Global Look Press
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с президентом России Владимиром Путиным нужно было контактировать, чтобы избежать конфликта на Украине. Ее процитировало издание Tagesspiegel.

Меркель добавила, что Путина необходимо было «приобщить к процветанию». Примером такой попытки она назвала газопровод «Северный поток», строительство которого бывший канцлер не считает ошибкой.

«Я видела в этом одну из своих задач - получить дешевый газ для немецкой экономики», - объяснила она.

Ранее Меркель, вспоминая свое общение с Путиным , отмечала его умение держать ситуацию под контролем и абсолютную уверенность в собственной правоте.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что в бундесвере разработали многостраничный оперативный план для подготовки к крупномасштабной войне против России.

Германия Ангела Меркель Россия Владимир Путин
22 ноября 2024, 12:21
Британца не пустили на свалку для поисков жесткого диска с 8000 биткоинов
Unsplash
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Известный как главный криптонеудачник британец Джеймс Хауэллс 11 лет занимается поисками своего жесткого диска, на котором хранил восемь тысяч биткоинов, купленных в первые дни появления виртуальной монеты. По его мнению, диск находится на свалке в Ньюпорте, но туда мужчину не пустили местные власти, посчитавшие, что поиски навредят экологии. Об этом сообщила телерадиокомпания Би-би-си.

Владелец утерянного жесткого диска объяснил, что после последнего скачка курса биткоина стоимость хранившихся виртуальных монет превысила 659 миллионов фунтов стерлингов (73 миллиарда рублей).

Жесткий диск Хауэллс хранил в ящике рабочего стола, пока в 2013 году его случайно не выбросил сосед по квартире.

Британец несколько раз просил городские власти Ньюпорта пропустить его на свалку для поиска пропавшего жесткого диска, но каждый раз получал отказ с объяснением, что это повредит окружающей среде. Городские чиновники не изменили своего решения даже после обещания британца отдать им 25% своих виртуальных денег.

В итоге криптоэнтузиаст объявил, что подаст в суд на городской совет с требованием возместить ему почти полмиллиона фунтов стерлингов за удержание собственности.

Курс биткоина начал бить рекорды после победы на выборах в США Дональда Трампа, известного своим мягким отношением к криптовалютам. По последним данным, главная виртуальная монета преодолела стоимость в 99 тысяч долларов. От нового американского лидера участники рынка ждут смягчения регулирования и более четких правил по использованию криптовалют и выводу их в наличные.

Свалки Великобритания Криптовалюты
22 ноября 2024, 11:04
«Защититься сложно». Как новейшая ракета России «Орешник» напугала Запад
Пресс-служба Минобороны
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Западным странам будет крайне сложно защититься от новейшей баллистической российской ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщило издание Defense One.

Авторы материала отметили, что запуск такого оружия вызван тревожность у наблюдателей на Западе. Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако отметил, что ракета оснащена боеголовкой с множественной разделяющейся головной частью индивидуального наведения.

«Если это действительно она, то поразить столь быстро летящие несколько целей будет крайне непростой задачей. Особенно если эта ракета будет находиться на возвышенной траектории», - сказал Карако.

Он объяснил, что разделяющие боеголовки очень маневренны в воздухе, это усложняет задачу средств ПВО обороняющейся стороны. Поэтому против подобного оружия защититься очень трудно.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ни одна система ПВО в мире не сможет перехватить «Орешник».

Ракеты Запад
22 ноября 2024, 04:08
«Не взрывай нас из-за этой гниды». Житель США обратился к Путину
РИА «Новости»
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Житель США опубликовал в соцсетях видеообращение к президенту России Владимиру Путину, извинившись за действующее руководство страны и попросил «не взрывать Америку». Об этом сообщило издание Ura.ru.

«Прошу прощения, мистер Владимир Путин! Я прошу у тебя всего пару секунд твоего времени. Нас самих от него [от президента США Джо Байдена] тошнит! Пожалуйста, не взрывай нас из-за этой гниды!» - обратился он к российскому лидеру.

Видеообращение также репостнул американский диджей Фрэнки Катласс. Пользователи в комментариях согласились со словами мужчины, призывающего Путина дождаться прихода к власти Дональда Трампа.

Выступление Путина, обвинившего Запад в эскалации украинского конфликта и заявившего о запуске баллистической ракеты «Орешник», привело в восторг французских пользователей, услышавших в словах российского лидера силу вместо нытья и нотаций.

Ранее сервис Google Trends зафиксировал всплеск интереса к ракетной системе «Орешник» во всех уголках мира.

США Ракеты Белый дом в США Вашингтон Видео Россия Владимир Путин Джо Байден Баллистическая ракета «Орешник»

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