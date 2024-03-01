«Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы», - заявила Мария Захарова.

С тем же пожеланием она обратилась к российским СМИ. Мария Захарова заявила, что этот скандал стал новой темой для обращения в посольство Германии.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о существовании аудиозаписи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера. По ее словам, они обсуждали удары по Крымскому мосту, участие американских и британских военных в конфликте на Украине.

Германия отказалась передавать украинской армии ракеты Taurus из опасений стать одной из сторон конфликта. Аналитик Фабиан Хоффманн заявил, что дело не в присоединении к боевым действиям, а в недоверии военным.