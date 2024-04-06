Повестки белорусам теперь будут отправлять в СМС-сообщениях

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Закон приняли в нижней палате парламента 28 февраля и одобрили в верхней палате 20 марта.

Как отметили в парламенте, инициатива нужна для комплексного совершенствования правоотношений в области обеспечения национальной безопасности с целью усиления эффективности реагирования на вероятные угрозы.

Благодаря таким мерам скорректируют законодательство в оборонной области, труде, государственном социальном страховании и об административных правонарушениях.

Ранее Лукашенко подписал закон, предусматривающий внесение комплексных поправок к закону о президенте страны. Поправки учитывают положения обновленной Конституции государства и правоприменительную практику. В последний раз документ корректировали в 2006 году.