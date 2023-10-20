Поведение Путина на пресс-конференции в Китае высоко оценили в США

Читайте нас в:

«Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины», - подчеркнул бывший разведчик.

Эксперт отметил, что подобная манера выступления типична для российского президента. Речь Путина была достаточно содержательной, подчеркнул Макговерн.

Президент России 18 октября провел пресс-конференцию по итогам визита в Китай. Путин ответил на вопросы об Украине, США, обострении палестино-израильского конфликта, отношениях с Китаем. Пресс-конференция прошла на свежем воздухе на лужайке в государственной резиденции.