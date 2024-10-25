25 октября 2024, 02:55

Поведение Моди рядом с Путиным вызвало удивление в Китае

РИА «Новости»
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в саммите БРИКС в Казани. Его поведение привлекло внимание журналистов китайского издания Sohu.

Перед началом официальной части мероприятий БРИКС для гостей устроили концерт и неформальный ужин. В какой-то момент Моди поднял большой палец вверх, при этом он выглядел очень счастливым. Перед индийским политиком стоял председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

На фоне обычной сдержанности индийского политика такое проявление эмоций выглядело особенно впечатляюще, что и стало поводом для обсуждения в зарубежных СМИ. Журналисты предположили, что приподнятое настроение Моди было связано с разрешением территориального спора Индии и Китая.

На встрече с индийским коллегой на саммите БРИКС Путин с иронией заметил, что уровень его отношений с Моди такой, что его поймут и без переводчика. После этой шутки лидеры стран рассмеялись.

Индия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин Нарендра Моди БРИКС
25 октября 2024, 03:34
Трамп в ответ на призыв Байдена закрыть его заявил о тупости президента
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена «тупым дураком». С оскорблениями в адрес главы Белого дома Трамп начал митинг в штате Аризона, трансляцию вели на YouTube-канале политика.

«Видели его вчера? Он сказал: „Закройте его“. Ему нельзя такое говорить. Насколько он тупой дурак», - сказал он.

Накануне президент США заявил о необходимости «закрыть» кандидата на пост главы государства от Республиканской партии. Трамп неоднократно высказывался по поводу состояния здоровья Байдена, которое, по его словам, опасно для жителей США.

По словам политика, происходящее во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах также вызывает скептическое отношение. Такую же реакцию у него вызывает возможное президентство Камалы Харрис.

Ранее Дональд Трамп отказался от участия в новом раунде теледебатов. Телеканал Fox News предлагал их провести 24 или 27 октября.

США Белый дом в США Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис
24 октября 2024, 18:24
«Пора и честь знать». Россия анонсировала высылку польских дипломатов
РИА «Новости»
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Польским дипломатам нужно начать готовиться к скорой ответной высылке из России. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» отреагировала на закрытие консульства России в Познани.

«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», - сказала она.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее объявил об отзыве согласия на работу консульства России в Познани. Его сотрудников признают «нежелательными лицами» на территории республики.

Сикорский объяснил такие меры попыткой поджога торгового центра во Вроцлаве диверсантом якобы по заданию российских спецслужб. В ответ Захарова заявила, что польский министр не способен на другие поступки, кроме высылки послов иностранных государств. Причем это у него только единственный талант.

Мария Захарова Международные отношения Россия МИД РФ Польша
24 октября 2024, 12:55
Норвежцам до 15 лет запретят пользоваться соцсетями
Global Look Press
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Премьер Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что жителям страны до 15 лет могут запретить пользоваться соцсетями. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Сейчас возрастной ценз в Норвегии составляет 13 лет, но дети более младшего возраста - в частности, до 72% 11-летних, - все равно находят способы пользоваться соцсетями. Стере призвал политиков защитить подрастающее поколение от «власти алгоритмов».

Ранее российское Министерство просвещения опубликовало рекомендации , как оградить детей от опасностей в интернете. Родителям среди прочего рекомендовали воспитывать в них осознанное отношение к покупкам, в том числе онлайн, обращать внимание на то, что подростки ищут в Сети, и при необходимости вести беседы.

Дети Соцсети Норвегия
24 октября 2024, 11:20
Путин назвал давно назревшим вопрос реформирования институтов развития ООН
Пресс-служба Кремля
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ООН призвана и впредь играть центральную роль в обеспечении мира и безопасности. Об этом на саммите БРИКС в Казани сообщил президент России Владимир Путин. При этом глава государства указал на необходимость изменений в этой всемирной организации.

«ООН призвана и впредь играть в обеспечении мира и безопасности центральную роль», - сказал он.

Путин добавил, что необходимо расширить присутствие в Совете Безопасности стран Африки, которые представлены на саммите БРИКС в Казани.

«Давно назрело реформирование глобальных финансовых структур и институтов развития ООН», - подчеркнул российский лидер.

Днем ранее на саммит в Казань прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Глава международной организации 24 октября встретится с Владимиром Путиным. Они обсудят ситуацию вокруг Украины и актуальные международные проблемы.

МИД республики уже выразил недовольство из-за участия Гутерриша в саммите БРИКС.

Владимир Путин ООН Саммит БРИКС 2024

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