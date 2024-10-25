Поведение Моди рядом с Путиным вызвало удивление в Китае

Перед началом официальной части мероприятий БРИКС для гостей устроили концерт и неформальный ужин. В какой-то момент Моди поднял большой палец вверх, при этом он выглядел очень счастливым. Перед индийским политиком стоял председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

На фоне обычной сдержанности индийского политика такое проявление эмоций выглядело особенно впечатляюще, что и стало поводом для обсуждения в зарубежных СМИ. Журналисты предположили, что приподнятое настроение Моди было связано с разрешением территориального спора Индии и Китая.

На встрече с индийским коллегой на саммите БРИКС Путин с иронией заметил, что уровень его отношений с Моди такой, что его поймут и без переводчика. После этой шутки лидеры стран рассмеялись.