По его мнению, не стоит реагировать на заявления министра иностранных дел Дэвида Кэмерона. Джабаров обратил внимание, что западные политики начали «поучать» Россию в публичном пространстве после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины летом 2023 года и утраты Авдеевки.

«Теперь они пытаются перенести упор на такую дипломатическую панель, пытаясь с точки зрения различных больших политиков начать обвинять Россию в чем-то, призывать ее передумать, изменить свои планы по СВО», - сказал он.

Сенатор заявил, что Дэвид Кэмерон не достоин внимания. Джабаров напомнил о его промахах на посту премьер-министра Великобритании.

Британский министр призвал доказать президенту Владимиру Путину, что Россия не одержит победу в конфликте на Украине. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала его высказывание «валянием дурака».

Украина потерпела поражение на поле боя, поэтому страны Запада попыталась перенести фокус внимания в дипломатическую плоскость. К ним подключилась Великобритания. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил Lenta.ru , что политикам не удастся повлиять на спецоперацию.