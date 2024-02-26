26 февраля 2024, 15:11

Поучения Кэмерона в адрес Путина связали с поражением Украины в Авдеевке

РИА «Новости»
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Украина потерпела поражение на поле боя, поэтому страны Запада попыталась перенести фокус внимания в дипломатическую плоскость. К ним подключилась Великобритания. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил Lenta.ru, что политикам не удастся повлиять на спецоперацию.

По его мнению, не стоит реагировать на заявления министра иностранных дел Дэвида Кэмерона. Джабаров обратил внимание, что западные политики начали «поучать» Россию в публичном пространстве после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины летом 2023 года и утраты Авдеевки.

«Теперь они пытаются перенести упор на такую дипломатическую панель, пытаясь с точки зрения различных больших политиков начать обвинять Россию в чем-то, призывать ее передумать, изменить свои планы по СВО», - сказал он.

Сенатор заявил, что Дэвид Кэмерон не достоин внимания. Джабаров напомнил о его промахах на посту премьер-министра Великобритании.

Британский министр призвал доказать президенту Владимиру Путину, что Россия не одержит победу в конфликте на Украине. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала его высказывание «валянием дурака».

Украина потерпела поражение на поле боя, поэтому страны Запада попыталась перенести фокус внимания в дипломатическую плоскость. К ним подключилась Великобритания. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил Lenta.ru , что политикам не удастся повлиять на спецоперацию.

Совет Федерации РФ Великобритания Дипломатия Международные отношения Владимир Путин
26 февраля 2024, 14:21
Песков ответил на вопрос о дате визита Путина в Турцию
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин не совершит визит в Турцию до выборов в марте. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, у российского лидера весьма напряженный и сжатый рабочий график в ближайшее время.

«До выборов визита в Турцию не будет. Все-таки график достаточно сжатый, у президента он очень напряженный, как и у господина Эрдогана», - сказал Песков.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что ждут визит Путина сразу после предстоящих выборов. В марте в Турции также состоятся парламентские выборы. По предварительным данным, Путин совершит визит в страну в апреле–мае.

Песков отмечал, что лидеры обоих государства регулярно поддерживают прямую связь посредством телефона, а также видятся лично не менее двух раз в год, чтобы обсудить мировую повестку и вопросы экономического характера.

Турция Дмитрий Песков Россия Владимир Путин
26 февраля 2024, 14:03
Самый опасный паук в Великобритании укусил девочку
Unsplash
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В Великобритании пятилетняя девочка стала жертвой укуса опасного паука. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации источника, ребенок пожаловался матери на боль в лодыжке. Ребенок сообщил о сильном дискомфорте при ходьбе, однако родители решили, что дело в обычной аллергии, и дали ей антигистаминные препараты.

Ночью мать проснулась и увидела, что тело девочки покрылось странной сыпью. Позднее боль в лодыжке усилилась. Женщина отвезла ребенка к дежурному парамедику, который выявил укус ложной черной вдовы, одного из самых опасных пауков в стране.

Яд этого насекомого вызывает у человека спазмы в мышцах, общее недомогание, потливость, лихорадку и боль. Пострадавшую начали лечить антибиотиками, спустя несколько дней все симптомы успешно исчезли.

Ранее руководство супермаркета в Австрии закрыло магазин после обнаружения огромного черного паука с красными пятнами.

Великобритания Дети
26 февраля 2024, 13:32
Кремль заявил о многолетней работе спецслужб США на Украине
РИА «Новости»
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Сотрудники спецслужб США начали активную работу по вербовке и подготовке диверсантов на Украине еще до 2014 года. С таким заявлением в беседе с журналистами выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя материал газеты The New York Times о выстроенных американской разведкой вдоль границ России секретных военных баз.

Он добавил, что известны случаи, когда сотрудники американских спецслужб для своей работы использовали помещения в здании администрации президента Украины.

«ЦРУ и другие ведомства США еще до 2014 года начали активно работать на Украине, вербовали людей и готовили их к подрывной деятельности», - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что завербованных диверсантов готовили к провокациям и шпионажу на территории России Источники американских журналистов уточнили, что секретные военные базы на российско-украинской границе возводили на протяжении восьми лет. Эта работа помогла украинской разведке взрастить новое поколение сотрудников, которых перебросили в Россию и страны Европы.

В минувшее воскресенье, 25 февраля, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о прибытии в Киев главы ЦРУ Уильяма Бернса. По словам собеседников журналистов, руководитель американской спецслужбы прибыл для успокоения украинских властей на фоне ситуации с блокировкой выделения военной помощи в конгрессе.

Разведка Лондон США Кремль Шпионаж Россия
26 февраля 2024, 13:02
Дания отказала России в участии в расследовании по «Северному потоку»
РИА «Новости»
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Российская сторона обращалась к Дании для участия в расследовании ситуации с «Северным потоком», но получила отказ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия обращалась к Дании, чтобы принять участие в расследовании по „Северному потоку“, но она отказала», - сказал он.

В понедельник датская полиция заявила о приостановлении расследования подрывов «Северных потоков». В ведомстве отметили, что для возбуждения уголовного дела у него недостаточно оснований.

Песков назвал эту ситуацию близкой к абсурдной.

«Преднамеренная диверсия имеет место быть, но дальше продвижения нет. Настолько все очевидно, что лишь можно выразить абсолютнейшее изумление. Мы продолжим наблюдать и использовать свои возможности для получения информации», - добавил пресс-секретарь Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин одной фразой ответил на вопрос о причастных в к диверсиям на «Северных потоках».

Дания Дмитрий Песков Россия Северный поток

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