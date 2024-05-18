«Владимир Путин - самый уважаемый лидер в мире на сегодняшний день, с точки зрения глобальной аудитории», - сказал он.

Офицер отметил, что на данный момент российская сторона является крупным игроком на мировой арене. Россия объединилась с другими державами, такими как Китай, Индия. Также Риттер отметил, что большая часть Глобального Юга поддерживает РФ.

«Россия является одним из основных членов БРИКС. <…> В этом году саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре. Это будет событие, которое потрясет весь мир», - объяснил военный.

Ранее обозреватель Digital Journal Людовик Эрет заявил, что внешность, галантность и харизма Путина приятно впечатлили жителей Китая и местных журналистов во время визита главы РФ в Пекин. Особенно похвалили президента китайские женщины, назвав его спортивным и привлекательным мужчиной.