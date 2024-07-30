«Потрясающе сиял». Алмаз стоимостью почти 100 тысяч долларов нашли в Индии
Рабочий в Индии обнаружил крупный алмаз весом 19,22 карата. Стоимость находки оценили примерно в 100 тысяч долларов, сообщил телеканал CNN.
«Он потрясающе сиял. Уж тогда я сразу понял, что это настоящий алмаз», - сказал 40-летний Раджа Гауда.
Журналисты уточнили, что рабочий нашел драгоценный камень, когда работал на принадлежащем правительству арендованном руднике. Мужчина вместе со младшим братом отвезли алмаз в полицию. После продажи драгоценности на аукционе ему вернут большую часть стоимости находки.
Гауд рассказал, что намерен с помощью полученных средств оплатить все свои долги, купить земельный участок и обеспечить будущее своей семье.
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