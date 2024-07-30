30 июля 2024, 19:22

«Потрясающе сиял». Алмаз стоимостью почти 100 тысяч долларов нашли в Индии

Unsplash
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Рабочий в Индии обнаружил крупный алмаз весом 19,22 карата. Стоимость находки оценили примерно в 100 тысяч долларов, сообщил телеканал CNN.

«Он потрясающе сиял. Уж тогда я сразу понял, что это настоящий алмаз», - сказал 40-летний Раджа Гауда.

Журналисты уточнили, что рабочий нашел драгоценный камень, когда работал на принадлежащем правительству арендованном руднике. Мужчина вместе со младшим братом отвезли алмаз в полицию. После продажи драгоценности на аукционе ему вернут большую часть стоимости находки.

Гауд рассказал, что намерен с помощью полученных средств оплатить все свои долги, купить земельный участок и обеспечить будущее своей семье.

В январе в центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок обнаружили элементы посуды из фарфора. Среди найденных фрагментов - изделия как небольших заводов Российской империи, так и известных - фабрики Гарднера, Кузнецовского и братьев Корниловых.

Индия
30 июля 2024, 20:51
Армия Израиля нанесла удар по Бейруту для поражения позиций «Хезболлы»
Соцсети
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Точечный удар нанесла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту для ликвидации командира группировки «Хезболла», ответственного за убийство детей в деревне Мадждаль-Шамс и гибель гражданских лиц. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

Достигли ли израильские военные своей цели не сообщается. Как сообщила газета The Times of Israel удар пришелся по бейрутскому району Дахия, где располагаются основные позиции «Хезболлы».

Это первый удар Израиля по Бейруту за последние полгода. В конце прошлой недели власти Израиля обвинили ливанскую группировку в ракетном ударе по Голанским высотам, где один из снарядов упал на футбольное поле. На месте погибли 12 детей и подростков.

Правительство Израиля потребовало от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта дать подготовить жесткий ответ «Хезболле».

Израиль Ракеты Ливан
30 июля 2024, 15:23
Участницу церемонии открытия Олимпиады затравили в интернете
Global Look Press
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Французский ди-джей Барбара Бутч после участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже заявила о травле, с которой столкнулась в социальных сетях. Представляющая интересы артистки адвокат Одрэ Мселлати в комментарии Francetvinfo заявила, что ее клиентка подала жалобу для судебного преследования хейтеров.

По словам защитницы, артистка столкнулась с угрозами смерти, пыток и изнасилования, а также оскорблениями антисемитского, гомофобного и сексистского характера.

«Барбара Бутч сегодня подаст жалобу на эти оскорбления, независимо от того, совершены ли они гражданами страны или иностранцами, и намерена преследовать в судебном порядке любого, кто в будущем попытается запугать ее», - подчеркнула Мселлати.

Сама артистка заявила, что всю свою жизнь посвятила тому, чтобы не быть жертвой, поэтому она не намерена молчать о том, что сейчас происходит.

Основное недовольство хейтеров вызвал эпизод шоу, в котором они увидели пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которую сочли кощунством и надругательством на христианством. Художественный руководитель церемонии Томас Джолли заявил, что на сцене показали языческий праздник, связанный с богами Олимпа.

После развернувшегося скандала вокруг открытия соревнований Международный олимпийский комитет заявил, что цели нанести оскорбление или проявить неуважение к какой-либо религиозной группе постановщики церемонии не преследовали. При этом организация официально принесла извинения за то, что кого-то оскорбили отдельные сцены.

Скандалы Франция Олимпиада в Париже — 2024
30 июля 2024, 15:08
Германию назвали лидером ЕС в предстоящей войне с Россией
РИА «Новости»
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Власти Германии стали основным драйвером, который подталкивает Евросоюз к предстоящей войне с Россией. Они уже заявили о планах по предоставлению своей инфраструктуры для подготовки 800 тысяч солдат НАТО для предстоящего противостояния. Об этом в своей колонке для портала InfoBRICS написал обозреватель и политический аналитик Драголюб Боснич.

По словам автора, Германия готова предоставить свои порты, автострады и железные дороги для продвижения войск Североатлантического альянса к восточным границам. С учетом огромного количества оружия и задействованных транспортных средств переброска сил займет около трех месяцев, оценил Боснич.

«Подобные заявления, а также беспрецедентное количество живой силы, вооружений и военной техники свидетельствуют о том, что НАТО не только стремится подготовиться к войне, но и планирует ее начать», - написал аналитик.

Автор отметил, что заявление властей Германии об использовании гражданской инфраструктуры в военных целях сделает ее законной целью для ударов российским высокоточным оружием, которое очень быстро превратит ее в руины.

По словам Боснича, вместо того, чтобы прислушиваться к предупреждениям российских властей, которые неоднократно предупреждали об опасности такого поведения, страны Евросоюза рассматривают возвращение обязательного воинского призыва, что превратит блок в настоящую военную структуру, которая сольется с НАТО или станет самостоятельным игроком на мировой арене.

О подготовке Запада к войне против России ранее заявлял президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что своей целью мировые игроки поставили разделение захваченной территории страны, чтобы получить доступ к ее ресурсам. Оценивая шансы на победу Вучич заявил, что сейчас Запад не готов к подобным шагам, но подготовку при этом не прекращает.

Германия Войны Россия Евросоюз
30 июля 2024, 15:06
Приговоренный к казни в Белоруссии немец попросил Лукашенко о помиловании
РИА «Новости»
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Приговоренный к казни гражданин Германии Рико Кригер обратился с прошением о помиловании к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы республики.

«В кабинете Лукашенко только что обсуждали дело немца Рико Кригера, которого приговорили к исключительной мере наказания. Он подал прошение о помиловании», - отметили журналисты.

По информации источника канала, белорусский лидер пригласил к себе погруженных в процесс людей, чтобы узнать мнения и подробности дела.

Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии. Среди них - сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, наемничество, теракт, умышленное повреждение путей сообщения и агентурная деятельность.

Ранее Кригер пожаловался, что Германия бросила его и не идет на контакт с белорусскими властями.

Германия Белоруссия

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