«Потрясающе сиял». Алмаз стоимостью почти 100 тысяч долларов нашли в Индии

«Он потрясающе сиял. Уж тогда я сразу понял, что это настоящий алмаз», - сказал 40-летний Раджа Гауда.

Журналисты уточнили, что рабочий нашел драгоценный камень, когда работал на принадлежащем правительству арендованном руднике. Мужчина вместе со младшим братом отвезли алмаз в полицию. После продажи драгоценности на аукционе ему вернут большую часть стоимости находки.

Гауд рассказал, что намерен с помощью полученных средств оплатить все свои долги, купить земельный участок и обеспечить будущее своей семье.

В январе в центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок обнаружили элементы посуды из фарфора. Среди найденных фрагментов - изделия как небольших заводов Российской империи, так и известных - фабрики Гарднера, Кузнецовского и братьев Корниловых.