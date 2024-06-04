04 июня 2024, 05:32

Потомок «отца атомной бомбы» предостерег мир от ядерной опасности

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Внук создателя американской атомной бомбы Чарльз Оппенгеймер посетил Японию, где встретился с жителями Хиросимы и призвал крупные державы не доводить напряженность до ядерных ударов. Об этом написало агентство Kyodo.

«Мы можем использовать ту же науку и технологию, чтобы спасти мир, а не уничтожить его», - заявил он.

Потомок «отца атомной бомбы» отметил, что сейчас крупнейшие ядерные державы оказались втянуты в противостояние, гонка вооружений продолжается. Хотя ядерную энергию лучше использовать не для боевых действий, а в мирных целях, в частности, для борьбы с изменением климата.

Кроме того, Оппенгеймер перед пресс-конференцией в Токио встретился с выжившими после атомной бомбардировки жителями Хиросимы. По его словам, его дед был лишен такой возможности, так как японские власти рекомендовали ему во время посещения Японии в 1960 году этого не делать.

В годы Второй мировой войны Роберт Оппенгеймер руководил «Манхэттенским проектом» по разработке ядерной бомбы. Американцы бомбили Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Ранее картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получила «Оскар» как лучший фильм , а ее создателя удостоили такой же наградой в номинации «Лучший режиссер».

Ядерное оружие США Япония Россия
04 июня 2024, 02:14
«Путин не может игнорировать». В США раскрыли жуткий сценарий войны с Россией
РИА «Новости»
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Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал провокационные заявления западных политиков о возможном военном столкновении с Россией, пояснив, что США в этом случае окажутся уязвимы перед российскими ракетами. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джонсон отметил, что Россия не так уязвима, как американцы, так как у нее есть мощные системы противовоздушной обороны. Они способны поразить большую часть авиации США, а также значительную часть американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР). При этом Соединенные Штаты не смогут поразить российские МБР.

Кроме того, угрозу для США представляет мощный подводной морской флот РФ. По словам Джонсона, Россия пока не планировала все это использовать. Сейчас рост напряженности целиком заслуга Запада.

«Соединенные Штаты и Европа, большая часть Европы, открыто угрожают напасть на Россию, и вы знаете, что Путин, как и другие политики, не может игнорировать это», - подчеркнул эксперт.

В начале года политолог Алексей Ярошенко заявил, что угроза прямого военного столкновения альянса с Россией вполне реальна , поэтому наша страна продолжает укреплять свою безопасность и отвечает на действия НАТО симметричными мерами.

Разведка США Европа Россия НАТО Владимир Путин
04 июня 2024, 01:09
Кейт Миддлтон передала записку с просьбой о помощи
РИА «Новости»
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Британский фокусник Деррен Браун рассказал, что больная раком принцесса Уэльская Кейт Миддлтон просила его о помощи. Об этом написало издание People.

По данным журнала, иллюзионист написал в соцсетях, что он встретил Кейт на мероприятии незадолго до того, как она в последний раз появилась на публике.

«Она прижала к его ладони крошечный листок. На нем было написано одно слово - „помогите“», - заявил мужчина.

По информации журналистов, недавно принцессу заметили на улице. Впервые за долгое время Миддлтон прогуливалась в сопровождении членов своей семьи.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон столкнулась с тяжелыми побочными эффектами химиотерапии. По словам доктора Стюарта Фишера, онкология и лечение от нее оказали негативное влияние на костный мозг, слизистую оболочку кишечника, волосы и кожу принцессы Уэльской.

Великобритания Семья Рак Онкология
04 июня 2024, 00:29
«В соответствии с какой поправкой?» Захарова ответила на изъятие паспорта у Риттера
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила властям США о Конституции страны в связи с изъятием паспорта у бывшего разведчика Скотта Риттера, который собирался посетить Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«По приказу Госдепартамента США американские полицейские сняли с рейса колумниста Скотта Риттера, который направлялся на Питерский форум. Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?» - сыронизировала дипломат.

Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова и собраний, а четвертая - запрещает необоснованные обыски и задержания.

Ранее стало известно, что Скотта Риттера сняли с самолета в США, когда он собирался лететь в Россию на Петербургский международный экономический форум. По словам бывшего разведчика, полицейские также конфисковали у него паспорт по приказу Госдепартамента США.

США Задержания Паспорта Мария Захарова Самолеты Россия МИД РФ
03 июня 2024, 23:40
«Мисс Болгарию» с украинскими корнями лишили короны
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Девушку украинского происхождения Елизавету Кравец лишили титула «Мисс Болгария», который она завоевала в 2023 году. Такое решение приняли за невыполнение обязательств, сообщили организаторы конкурса в соцсетях.

«Глава организации „Мисс Болгария“ объявляет, что решил лишить короны действующую победительницу мадемуазель Елизавету Кравец», - отметили в заявлении.

С 3 июня Кравец не может использовать свой титул в любых публичных коммуникациях, а также в социальных сетях.

Девушка заняла первое место в конкурсе в сентябре 2023 года, ей было 17 лет. По данным СМИ, она живет в Болгарии со своей семьей с семи лет, ее отец - украинец.

Ранее в США разразился скандал вокруг победительниц двух конкурсов красоты в стране - «Мисс США» и «Юная мисс США». Девушки отказались от своих титулов из-за травли.

Болгария Соцсети конкурсы

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