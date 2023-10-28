Потолок цен на нефть научил Россию эффективно обходить санкции

Дискуссии о продлении и ужесточении ограничений в отношении российского сырья обсудили на минувшей неделе участники саммита США и Евросоюза.

Сторонники потолка заявили, что это важный инструмент для сокращения доходов России, но критики им объяснили, что принятые меры страна легко обошла, перенаправив сырье на другие рынки и нужно искать другие способы давления.

Сейчас обсуждаются три различных сценария. Первый - усиление проверок документов связанных с G7 и Евросоюзом стран, подтверждающих их отказ от покупки российской нефти выше установленной цены. Как реализовать на практике непонятно.

Вторая инициатива еще более абстрактная и предлагает создание «белого списка» нефтяных трейдеров, которым станут пользоваться владельцы танкеров, чтобы проверять не перевозят ли они российскую нефть. Для страны, которая за последний год стала владельцем собственного «теневого флота», это абсолютно безболезненно, но создаст проблемы для остальных участников рынка, отметили журналисты.

Третье предложение может быть реализовано на практике. Оно включает в себя обязательное введение страхования танкеров за разлив при проходе Датских проливов или Финского залива. Эту практику уже много лет реализует Турция, которая требует от проходящих через Босфор кораблей предоставлять электронную страховку от верифицированных компаний с большой капитализацией, Но это тоже не панацея, так как это правило не действует в Суэцком и Панамском каналах, куда Россия может отправить корабли из тихоокеанских портов.

Страны G7 и присоединившаяся к ним Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в прошлом году. Норма предусматривала запрет на страхование танкеров, перевозящих российское сырье по цене выше 60 долларов за баррель. В результате Россия перенаправила потоки сырья в дружественные страны , где их или смешивают и перерабатывают, продавая по всему миру. Кроме того существует целый флот танкеров, перевозящих нефть без страховки. В нейтральных водах груз передают на корабль, обладающий всеми документами.