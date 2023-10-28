28 октября 2023, 19:28

Потолок цен на нефть научил Россию эффективно обходить санкции

РИА «Новости»
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Направленный против России потолок цен на нефть оказался неэффективным инструментом. Но страна накопила достаточный опыт для дальнейшего обхода санкций в отношении экспорта газа и нефти. Об этом говорится в материале американского журнала Foreign Policy.

Дискуссии о продлении и ужесточении ограничений в отношении российского сырья обсудили на минувшей неделе участники саммита США и Евросоюза.

Сторонники потолка заявили, что это важный инструмент для сокращения доходов России, но критики им объяснили, что принятые меры страна легко обошла, перенаправив сырье на другие рынки и нужно искать другие способы давления.

Сейчас обсуждаются три различных сценария. Первый - усиление проверок документов связанных с G7 и Евросоюзом стран, подтверждающих их отказ от покупки российской нефти выше установленной цены. Как реализовать на практике непонятно.

Вторая инициатива еще более абстрактная и предлагает создание «белого списка» нефтяных трейдеров, которым станут пользоваться владельцы танкеров, чтобы проверять не перевозят ли они российскую нефть. Для страны, которая за последний год стала владельцем собственного «теневого флота», это абсолютно безболезненно, но создаст проблемы для остальных участников рынка, отметили журналисты.

Третье предложение может быть реализовано на практике. Оно включает в себя обязательное введение страхования танкеров за разлив при проходе Датских проливов или Финского залива. Эту практику уже много лет реализует Турция, которая требует от проходящих через Босфор кораблей предоставлять электронную страховку от верифицированных компаний с большой капитализацией, Но это тоже не панацея, так как это правило не действует в Суэцком и Панамском каналах, куда Россия может отправить корабли из тихоокеанских портов.

Страны G7 и присоединившаяся к ним Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в прошлом году. Норма предусматривала запрет на страхование танкеров, перевозящих российское сырье по цене выше 60 долларов за баррель. В результате Россия перенаправила потоки сырья в дружественные страны , где их или смешивают и перерабатывают, продавая по всему миру. Кроме того существует целый флот танкеров, перевозящих нефть без страховки. В нейтральных водах груз передают на корабль, обладающий всеми документами.

Нефть Россия Запад Цена на нефть
29 октября 2023, 07:12
Американских политиков сравнили с шайкой клоунов в Британии
РИА «Новости»
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Американские политики в настоящее время превратились в шайку клоунов, которые приведут страну к краху. Об этом в колонке для издания The Telegraph написал обозреватель Тим Стэнли.

По его словам, действия властей Штатов привели к тому, что государство превратилось в экономического и политического банкрота.

«На это указывают отказ республиканцев идти на компромиссы, иррациональная политика демократов, судебные процессы над Дональдом Трампом и дряхлость Байдена», - отметил Стэнли.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на высказывание о том, страна проиграла Украине в специальной операции. В этом случае он предложил Байдену вывезти ракеты ATACMS и приехать в Москву на чаепитие с блинами.

Также глава государства призвал Байдена учиться уважать интересы других сторон и уметь искать компромиссы.

США Великобритания
29 октября 2023, 06:08
«Это будет самоубийством». В США назвали фатальный для Зеленского политический шаг
РИА «Новости»
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Нежелание украинских властей двигаться в сторону мирных переговоров с Россией может иметь неприятные последствия. Об этом заявил бывший советник американского лидера Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative.

«Только эскалация - формальное вступление союзников Украины в конфликт - могла бы принести победу. Однако это будет самоубийством», - сказал политик.

По мнению экс-советника президента США, западные страны устали от «дорогостоящего пата» на поле боя. Бэндоу уверен, что у России есть серьезные преимущества на поле бое.

Он предложил США и Евросоюзу принять новую систему безопасности в Европе, в рамках которой Украина получит нейтральный статус. Также, по его мнению, Западу необходимо как можно скорее начать мирные переговоры с российской стороной и показать свою готовность отказаться от санкций и вернуть РФ замороженные активы.

Ранее обозреватель Hartford Courant Тед Уэлш заявил, что Украине пришло время смириться с потерей территорий и начать переговоры с Россией. По его мнению, союзники киевского режима уже давно смирились с тем, что Крым останется российским.

Международные отношения Переговоры Запад Украина
29 октября 2023, 05:23
Пушков указал на неприятный для США сигнал с Ближнего Востока
РИА «Новости»
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Голосование на Генассамблее ООН по резолюции, призывающей к срочному прекращению огня между Израилем и Газой, показало изоляцию Соединенных Штатов в вопросе Ближнего Востока. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, США в данном вопросе выглядят «несколько изолированными».

Резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Ближнем Востоке была принята накануне. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию. Против выступили 14 государств - в том числе США, Австрия и Израиль, 45 воздержались. Документ призывает стороны к немедленному гуманитарному перемирию и освобождению заложников. А также требует от сторон соблюдения гуманитарного права, защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

«На Генассамблее ООН за иорданскую резолюцию проголосовали Россия, Китай и даже Франция. Германия и Британия воздержались, а рядом с США и Израилем оказалось в 10 раз меньше стран - всего 12. А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции „глобальному большинству“», - написал политик.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
29 октября 2023, 05:19
Украинская беженка развалила семью британского миллионера и на его деньги открыла бизнес
Freepik
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Украинская беженка Мария Полончук, разбившая семью британского миллионера, открыла свой бизнес. О том, как живет девушка спустя год после этих событий, рассказало издание Daily Mail.

Мария переехала в Великобританию замужней женщиной, но быстро нашла там нового мужчину. Она влюбилась в миллионера, бывшего главу кредитной фирмы Wonga Хакона Оверли, семья которого ее приютила. Спустя год они все еще встречаются.

«Украинская беженка, влюбившаяся в мультимиллионера после переезда в дом его семьи, все еще встречается с ним спустя год», - рассказали журналисты.

За это время Мария успела открыть дизайнерский бизнес. Она взяла псевдоним и теперь называет себя Машей Эпштейн.

Муж беженки, который живет в Киеве, получил от нее «быстрый» развод.

Бизнесмен Оверли оставил ради украинки не только жену, но и детей. По данным газеты, он активно продвигает идею помощи украинским беженцам в правительстве.

Ранее издание The New York Times рассказало историю беженки Татьяны. Она вместе с детьми переехала в Финляндию, оставив мужа на родине. Спустя несколько недель женщина нашла другого мужчину и бросила своего супруга ради нового возлюбленного спустя 30 лет брака.

Великобритания Семья Бизнес Украина

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