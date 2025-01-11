Потерявший управление танкер в Балтийском море отбуксируют к порту Засниц

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По данным источника издания в аварийно-спасательных службах, прибытие судна ожидается 12 января. Танкер разместят на якорной остановке - она находится примерно в четырех километрах от берега.

Буксировку танкера осуществляют из-за шторма, который может угрожать экипажу. Волны в Балтийском море при опасных погодных условиях уже достигают 2,5 метра, сообщил сайт kp.ru.

Танкер потерял управление накануне. На борту судна находится около 99 тысяч тонн нефти. Угрозы окружающей среде нет, причину потери управления еще предстоит установить.

В декабре в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Общий объем разлившихся нефтепродуктов составил около 3,8 тысячи тонн. Загрязнение мазутом уже обнаружили в Крыму. Мониторинг ситуации осуществляют морские суда и авиация.