18 декабря 2023, 14:26

Потерявшему популярность Зеленскому посоветовали разделить власть с оппозицией

Global Look Press
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Серьезное ослабление уровня поддержки президента Украины Владимира Зеленского и появление реального конкурента на вероятных выборах в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного вынудит главу государства пойти на неординарные шаги и приблизить к себе оппозицию. Об этом в своей колонке для журнала Politico написал старший научный сотрудник Атлантического совета Адриан Каратницкий.

Он подчеркнул, что на фоне провала контрнаступления, усиления напряженности между политическим блоком и военными, а также из-за задержки в помощи со стороны США завел страну в тупик и сказался на рейтинге президента Владимира Зеленского.

По данным опросов за ноябрь, о своем доверии главе государства заявили чуть более 32% респондентов. Это самое резкое падение популярности украинского лидера за все время. Не пользуется большой симпатией и партия Зеленского «Слуга народа». Шансы на потерю большинства в парламенте очень велики, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

В условиях, когда боевые действия продолжаются, поддержка Запада сократилась, а количество добровольцев уменьшилось, Зеленскому необходимо принимать непопулярные решения о расширении мобилизации и увеличения военных расходов в ущерб социальному блоку.

Карт-бланша больше нет Если раньше население страны выдало ему полный карт-бланш, то сейчас срок его действия закончился. Это произошло не без участия ближайших помощников Зеленского, которые в попытке остановить растущую популярность Залужного только обрушили рейтинг президента.

Это особенно важно сейчас, когда срок полномочий Зеленского подходит к концу. Но если раньше аргумент, что выборы в условиях военного положения проводить нельзя, действовал, то сейчас, на фоне разочарования избирателями он уже не выглядит сильно актуальным.

Выходом для Зеленского автор колонки назвал создание правительства национального единства, куда войдут лидеры оппозиции и гражданского общества. Это обеспечит легитимность действующей команде, сократит число распрей и увеличит круг Зеленского, к которому он прислушивается.

Примеры из истории В качестве положительных исторических примеров Каратницкий привел премьер-министра Великобритании Уильяма Черчилля, который во время Второй мировой войны назначил своим заместителем своего главного противника - лидера лейбористов Клемента Эттли, а также в ввел в правительство лидера профсоюзов Эрнеста Бевина.

Из недавних положительных примеров схожим образом поступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, предложивший лидерам оппозиции войти в новый кабмин после нападения ХАМАС.

Автор статьи подчеркнул, что, поступив таким же образом Зеленский получит более широкий обзор на ситуацию, варианты альтернативных решений и укрепление национального единства. Но для этого ему нужно отказаться от гордыни и презрения к оппозиции и объединиться со своими бывшими противниками ради сохранения страны.

Ранее итальянское издание Antidiplomatico назвало потенциальным сменщиком президента Украины Владимира Зеленского руководителя его администрации Андрея Ермака. По словам авторов, лидеры стран Запада посчитали его самой «безопасной» альтернативой, который может сменить главу Украины в случае проведения выборов.

Владимир Зеленский Украина
18 декабря 2023, 14:30
Зеленский собрался провести итоговую пресс-конференцию
Global Look Press
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Украинский президент Владимир Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию 19 декабря. Анонс мероприятия разместили на сайте офиса лидера Украины.

От одного средства массовой информации на мероприятие могут аккредитовать по одному корреспонденту, фотографу и оператору. О месте и времени проведения пресс-конференции станет известно в письме-подтверждении аккредитации.

Западные журналисты отмечали, что у Зеленского вряд ли появится новогоднее настроение. Они отметили, что Украина все еще стоит на пороге нового года, в котором шансов на прекращение конфликта слишком мало.

Кроме того, ему предрекли серьезную волну критики от политических оппонентов в 2024 году, писал RT. Глава Украинского института политики Руслан Бортник отмечал, что соперниками президента являются коалиция мэра Киева Виталия Кличко, партия Петра Порошенко и ряд групп, которые связаны с зарубежными грантовыми проектами.

Владимир Зеленский Украина
18 декабря 2023, 13:52
Раскрыты потери Евросоюза от антироссийских санкций
РИА «Новости»
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Закупки сжиженного природного газа странами Евросоюза после отказа от российского энергоносителя привели к переплате в 185 миллиардов евро. А общие потери европейских государств из-за антироссийских санкций составили 1,5 миллиона долларов. Об этом в своей колонке написала колумнист РИА «Новости» Елена Савельева со ссылкой на подсчеты МИД России и Евростата.

Переход на новых поставщиков газа заставил страны Евросоюза увеличить расходы до 15,2 миллиарда евро в месяц. При этом Россия продавала энергоноситель по ценам в почти в три раза ниже - 59 миллиарда.

За два года действия санкций общий расход составил 304 миллиарда евро с переплатой в 185 миллиардов.

При этом Россия, несмотря на действующие ограничения, продолжает поставки газа в Евросоюз, но в объемах в четыре раза меньше, чем раньше. Но даже это позволило стране заработать 14 миллиардов евро. Главными покупателями стали Испания и Бельгия, заинтересованные в закупках сжиженного природного газа (СПГ).

Как отметил специалист по ископаемому топливу международной неправительственной организации Global Witness Джонатан Норонха-Гант, все усилия ЕС по отказу от поставок российского энергоносителя через трубопроводы пошли прахом.

«Европейские компании по-прежнему отправляют Москве миллиарды», - оценил он.

Спрос на СПГ растет во всем мире. Поэтому, когда биржевые цены в Европе идут вниз, поставщики тут же переориентируют свои поставки на азиатский рынок. Осознание того, что санкции загнали бывших главных покупателей российского сырья в угол постепенно начало приходить.

«Истерику Запада можно понять: ведь дело не только в газе. Совокупный убыток ЕС в российском МИД оценили в 1,5 триллиона долларов», - напомнила автор.

Оказавшись в сложных условиях с энергоносителями, страны ЕС только в прошлом году для поддержки работы энергоемких производств выделили 600 миллиардов евро. Это помогло сохранить заводы в рабочем состоянии, но общее падение производства упало на 11% во всем Евросоюзе, а в Германии началась первая за 30 лет рецессия. Ведущая страна блока способна утянуть за собой и другие государства.

Газ Санкции Россия Евросоюз
18 декабря 2023, 13:43
«Приветствуем такой успех». Кремль прокомментировал победу коалиции Вучича на парламентских выборах
Global Look Press
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Коалиция действующего президента Сербии Александра Вучича набрала большинство голосов на парламентских выборах. Россия внимательно следила за голосованием, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы действительно очень внимательно за этим следим. Это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас, братской. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина [Александра] Вучича», - сказал официальный представитель Кремля на брифинге.

Россия, по словам Пескова, рассчитывает на продолжение курса Сербии на сближение, взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество.

Досрочные парламентские выборы в Сербии прошли 17 декабря. Коалиция Сербской прогрессивной партии Александра Вучича, по итогам подсчета 91% бюллетеней, набрала 47,21% голосов. На счету прозападного блока «Сербия против насилия» 22,9% голосов.

RT сообщил, что Александр Вучич объявил об абсолютной победе.

Дмитрий Песков Сербия Международные отношения Россия Александр Вучич Выборы
18 декабря 2023, 12:35
Операцию по эвакуации россиян из Газы завершили
РИА «Новости»
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Оперативная группа МЧС России по решению президента Владимира Путина завершит работу по эвакуации россиян из Газы и покинет Египет. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков на оперативном совещании.

По его словам, спасатели доставили в Россию более 1000 человек, в том числе свыше 470 детей.

«В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан - еще 73 человека, в том числе 45 детей», - сказал Куренков.

Таким образом спасатели выполнят все заявки по эвакуации 1124 человек, поступившие через МИД России, подытожил глава МЧС России.

В пресс-службе ведомства уточнили, что оперативная группа МЧС начала работать в Египте с 3 ноября. Спасатели встречали россиян и членов их семей на пункте пропуска «Рафах», сопровождали их до Каира, а оттуда отправляли спецбортом в Москву.

Кроме того, Россия отправляла в Газу гуманитарную помощь. Самолеты МЧС доставили порядка 350 тонн гуманитарных грузов для жителей пострадавшего от израильских обстрелов анклава.

Накануне Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы. В результате атаки погибли свыше 100 человек.

Спасатели Египет Россия Конфликт Израиля и Палестины

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