Потерял все шансы стать президентом. Выстрел в Трампа попал в Байдена

Если, конечно, не попадется еще один «псих-одиночка», или какой-нибудь несвежий лангуст. Дональд Трамп здоров и энергичен, он - выжившая в покушении жертва, он не сломлен и полон решительности «мэйкать Америку грейт эгэйн».

А противостоит ему немощь, у которой даже отобрали деньги, потому что она бесполезная немощь. И даже более того - этот выстрел в Пенсильвании попал не в Трампа, а в Байдена. И без того уже немощного старика в маразме, который теперь не имеет шансов стать президентом вообще. Никаких. Политик Джо Байден сегодня был убит.

Покушение не было инсценировкой Вот что в этих ребятах поражает - абсолютно четкое следование паттернам, методичкам, неспособность к импровизации. Даже удивительно, потому что США - родина джаза и блюза, в которых импровизация является одним из краеугольных камней.

Но вот в том, что касается политики - никакого тебе блюза. Все строго по нотам, которые написаны уже давным-давно. И весь мир эту мелодию прекрасно знает наизусть. Не сказать, что она надоела, но порой становится смешно, как политмузыканты старательно исполняют одни и те же ноты, причем далеко не всегда хорошо.

Во всем мире твердили, что теперь у демократов есть только один выход - убить Дональда Трампа - именно потому, что знают эти ноты наизусть. И можно было не сомневаться, что покушение должно было состояться. Строго говоря, Трамп по-настоящему счастливчик, потому что если бы траектория пули отличалась хотя бы на сантиметр, его голова просто разлетелась бы на куски. То есть его не пытались запугать, и это не было инсценировкой. Потому что риск смерти экс-президента был максимальным. И понятно, что при инсценировке такие риски недопустимы.

Стрелок уже ничего не расскажет То, что это «снайпер-одиночка» - тоже понятно. Ну, а как иначе? Даже и видео имелось заготовленное. Чувака теперь не допросить по понятным причинам. И это очень удобно. Кстати, если бы даже полиции удалось взять его живым, то наверняка нашелся бы какой-нибудь сумасшедший Джек Руби, который грохнул бы уже задержанного стрелка. И это тоже паттерн, ноты, от которых отходить нельзя.

И каков итог всего это дела? Далее - его прямая речь.