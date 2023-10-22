Потерял популярность за неделю. Зеленский обиделся на невнимание Запада

Читайте нас в:

По мнению журналистки, украинский лидер недоумевает, «почему его телефон не разрывается от звонков» и на «того самого парня в зеленой футболке» перестали обращать столько внимания.

«Должно быть, самовлюбленному человеку невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения „Оскара“», - предположила Моррис.

По ее мнению, для того, чтобы вновь привлечь внимание, Зеленский идет на «отчаянные шаги»: то собирается в Израиль, то обвиняет Россию в эскалации на Ближнем Востоке, то предлагает бомбить Иран.

После обострения палестино-израильского конфликта США пообещали помогать и Украине, и Израилю, однако многие СМИ предрекают, что в ближайшее время Соединенные Штаты в основном сосредоточатся на Израиле.