14 июля 2024, 12:20

«Потерял много крови». Трамп — о своем ранении

Global Look Press
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Бывший президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social раскрыл подробности о покушении. Политик сообщил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха.

«Я сразу понял, что что-то не так, когда услышал свистящий звук, выстрелы, и почувствовал, как пуля разрывает мою кожу», - написал Трамп.

По заверениям экс-главы государства, он «потерял много крови». Он назвал произошедшее невероятным.

Покушение на Трампа совершил 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Он открыл стрельбу из винтовки во время выступления кандидата в президенты США в Пенсильвании. Мужчина застрелил одного человека и тяжело ранил двух зрителей. Силовики ликвидировали стрелка.

Сенатор Сергей Цеков предположил, что попытка застрелить бывшего президента Соединенных Штатов является политическим заказом и демонстрацией американской демократии. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с покушением на Трампа напомнила, что в США разжигают ненависть к политическим оппонентам. Депутат Михаил Шеремет предположил, что американскому политику готовили участь 35-го президента США Джона Кеннеди.

Ранее сын бывшего американского президента Дональд Трамп-младший заявил, что отец продолжит политическую борьбу. Сейчас жизни кандидата в президенты ничего не угрожает.

США Соцсети Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 13:03
НАТО решил остаться врагом России
Global Look Press
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Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне продемонстрировал свою решимость оставаться врагом для России. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

НАТО напрямую позиционирует свою недоброжелательность по отношению к России и не «склонен к гибкости» в вопросе членства Украины в блоке, указал он. По его словам, альянс находится в острой конфронтации с Россией, и предпосылок для выхода из этой ситуации пока не видно.

«Как угрожающие для нас», - ответил Песков на вопрос о том, как он воспринимает результаты саммита.

Ранее представитель Кремля указал на недопустимость оскорбительных высказываний президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине. Он подчеркнул, что скандальные заявления не красят американского лидера.

Саммиты Россия НАТО
14 июля 2024, 12:56
«Вы взяли не того парня». Стрелок оставил видеобращение перед покушением на Трампа
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Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс заранее записал видео с обращением. Ролик разместили в социальной сети Instagram* журналисты American Chronicles.

«Я ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте что? Вы взяли не того парня», -заявил молодой человек.

Запись он сделал, находясь в салоне автомобиля.

Накануне на предвыборном митинге в Пенсильвании мужчина выстрелил из винтовки в Трампа. Пуля задела ухо кандидата. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили домой.

По словам Трампа, услышав свистящий звук и выстрелы , он понял, что произошло что-то страшное. Экс-президент почувствовал, как пуля задела его ухо.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Стрельба Видео Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 12:46
Водички не нальется? США вошли в десятку стран с самой дорогой питьевой водой
Freepik
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США оказались единственными среди крупнейших экономик, вошедших в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой. Об этом сообщило РИА «Новости», проведя собственные расчеты.

«На полтора литра питьевой воды придется выложить 2,19 доллара - столь высокая стоимость определила страну сразу на восьмое место», - написали журналисты.

В топ-10 также оказались государства Карибского бассейна и Африки. У России в рейтинге - 155-е место.

О том, что культура экономии воды в США не очень развита, начали говорить еще более 10 лет назад. При этом потребление приходится в подавляющем большинстве на промышленность и сельское хозяйство, а не на жилые дома.

Ранее США испугались последствий новых санкций против российской нефти. Власти объяснили, что внутренний рынок топлива ответит на подобное решение подъемом цен.

США оказались единственными среди крупнейших экономик, вошедших в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой. Об этом сообщило РИА «Новости» , проведя собственные расчеты.

США Африка Доллары США Рейтинги Дороги Россия Экономика
14 июля 2024, 12:43
Потерял все шансы стать президентом. Выстрел в Трампа попал в Байдена
Global Look Press
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Неудавшееся покушение на американского экс-президента Дональда Трампа сорвало все планы демократов и лишило главу США Джо Байдена возможности переизбраться на второй срок. О том, кому была выгодна смерть республиканца, рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru.

Если, конечно, не попадется еще один «псих-одиночка», или какой-нибудь несвежий лангуст. Дональд Трамп здоров и энергичен, он - выжившая в покушении жертва, он не сломлен и полон решительности «мэйкать Америку грейт эгэйн».

А противостоит ему немощь, у которой даже отобрали деньги, потому что она бесполезная немощь. И даже более того - этот выстрел в Пенсильвании попал не в Трампа, а в Байдена. И без того уже немощного старика в маразме, который теперь не имеет шансов стать президентом вообще. Никаких. Политик Джо Байден сегодня был убит.

Покушение не было инсценировкой Вот что в этих ребятах поражает - абсолютно четкое следование паттернам, методичкам, неспособность к импровизации. Даже удивительно, потому что США - родина джаза и блюза, в которых импровизация является одним из краеугольных камней.

Но вот в том, что касается политики - никакого тебе блюза. Все строго по нотам, которые написаны уже давным-давно. И весь мир эту мелодию прекрасно знает наизусть. Не сказать, что она надоела, но порой становится смешно, как политмузыканты старательно исполняют одни и те же ноты, причем далеко не всегда хорошо.

Во всем мире твердили, что теперь у демократов есть только один выход - убить Дональда Трампа - именно потому, что знают эти ноты наизусть. И можно было не сомневаться, что покушение должно было состояться. Строго говоря, Трамп по-настоящему счастливчик, потому что если бы траектория пули отличалась хотя бы на сантиметр, его голова просто разлетелась бы на куски. То есть его не пытались запугать, и это не было инсценировкой. Потому что риск смерти экс-президента был максимальным. И понятно, что при инсценировке такие риски недопустимы.

Стрелок уже ничего не расскажет То, что это «снайпер-одиночка» - тоже понятно. Ну, а как иначе? Даже и видео имелось заготовленное. Чувака теперь не допросить по понятным причинам. И это очень удобно. Кстати, если бы даже полиции удалось взять его живым, то наверняка нашелся бы какой-нибудь сумасшедший Джек Руби, который грохнул бы уже задержанного стрелка. И это тоже паттерн, ноты, от которых отходить нельзя.

И каков итог всего это дела? Далее - его прямая речь.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Покушение на Дональда Трампа

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