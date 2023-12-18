«Зеленский потратил миллиарды на продолжение конфликта после того, как мирное соглашение было так близко. Мы знаем, что украинцы потеряли 500 тысяч человек, может быть, больше. „, - написал он.

Макгрегор для сравнения привел данные о жертвах Первой мировой войны: тогда погибли 116,5 тысячи американцев. Этого достаточно, чтобы уничтожить любую страну, заключил эксперт.

Ранее экс-советник главы Пентагона подсчитал, что без финансовой и военной поддержки США Украина продержится не более месяца. Он подчеркнул, что 30 дней - это лучший вариант развития событий. Киевским властям нужно как можно быстрее договориться с Россией, заключил полковник.