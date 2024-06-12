Пострадавших забрала скорая помощь. В Ереване произошли стычки протестующих с полицией
В Ереване произошли столкновения между протестующими и полицейскими, есть пострадавшие. Об этом сообщило РИА «Новости».
Пострадавших митингующих вынесли на руках с места противостояния. Их передали медикам в машины скорой помощи.
Ранее протестующие попытались прорвать кольцо оцепления у здания парламента республики. Представители правоохранительных органов начали их оттеснять. Все это переросло в стычки.
Конфликтная ситуация возникла из-за требований части армянского общества отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна в том числе из-за его планов по делимитации границ с Азербайджаном.
Акции протеста длятся в течение месяца. Жители блокируют улицы столицы и автострады.