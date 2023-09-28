Пострадавших при взрыве на складе в Ташкенте доставили в больницу
Пострадавших в результате взрыва и пожара на складе в Ташкенте доставили в больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Минздрав Узбекистана.
Как уточнили в министерстве, пострадавших отвезли в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области.
«Пока среди них нет серьезных травм», - отметили в Минздраве Узбекистана.
Всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Медики дежурят в лечебных учреждениях Ташкента, также создан необходимый запас медикаментов. Срочную медицинскую помощь оказывают пострадавшим в результате пожара на складе и в близлежащих квартирах. Количество пострадавших не уточняется.
Мощный взрыв произошел на территории одного из складов в Ташкенте в ночь на 28 сентября. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры последовавшего за взрывом пожара.
Момент самого взрыва попал на камеру видеонаблюдения. На место прибыли более 15 пожарно-спасательных бригад МЧС.
Позже МВД Узбекистана сообщило, что причиной взрыва в Сергелийском районе города стал удар молнии.
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