Пострадавших при взрыве на складе в Ташкенте доставили в больницу

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Как уточнили в министерстве, пострадавших отвезли в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области.

«Пока среди них нет серьезных травм», - отметили в Минздраве Узбекистана.

Всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Медики дежурят в лечебных учреждениях Ташкента, также создан необходимый запас медикаментов. Срочную медицинскую помощь оказывают пострадавшим в результате пожара на складе и в близлежащих квартирах. Количество пострадавших не уточняется.

Мощный взрыв произошел на территории одного из складов в Ташкенте в ночь на 28 сентября. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры последовавшего за взрывом пожара.

Момент самого взрыва попал на камеру видеонаблюдения. На место прибыли более 15 пожарно-спасательных бригад МЧС.

Позже МВД Узбекистана сообщило, что причиной взрыва в Сергелийском районе города стал удар молнии.

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