30 декабря 2024, 20:09

Пострадавших при крушении самолета в Актау азербайджанцев отправили на родину

Читайте нас в: Google Новости

Трех граждан Азербайджана, которые пострадали при крушении самолета Embraer 190 в Казахстане, отправят из Актау на родину. Спасатели доставили пострадавших в аэропорт, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

«МЧС оказало полное транспортное сопровождение, обеспечив необходимую помощь чрезвычайному ведомству соседней страны», - отметили в ведомстве.

Ранее троих выживших при крушении граждан Киргизии доставили в Бишкек. Сейчас они находятся в Национальном госпитале республики.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Баку - Грозный, разбился в Актау 25 декабря. В авиакатастрофе погибли 38 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию признать вину в крушении пассажирского лайнера и выплатить компенсации пострадавшим в авиакатастрофе.

Также он отверг версию о целенаправленной атаке на Embraer 190. По его словам, пассажирское судно могли сбить случайно. Черные ящики лайнера отправили в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий.

Самолеты Азербайджан Крушение самолета в Актау
30 декабря 2024, 20:05
Обманувшую туристов поддельными бронями банду мошенников задержали в Турции
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Операцию по разгрому и поимке членов банды мошенников, которые обманывали туристов, провела полиция Турции. По данным издания Ahaber, участники группировки размещали объявления о бронировании бунгало, но после получения денег от доверчивых клиентов переставали выходить на связь. Таким образом мошенники получили в общей сложности 2,1 миллиарда турецких лир (60 миллионов долларов).

Все объявления с фотографиями домов, которые якобы сдавали в аренду, участники группировки размещали в социальных сетях и всячески их продвигали. Число жертв обмана составило несколько сотен человек.

Участников группировки выдал роскошный образ жизни, которые они начали вести после получения денег. У задержанных изъяли шесть дорогих автомобилей и один мотоцикл, купленные на средства, полученные в результате обмана туристов.

В ходе операции полицейские задержали 20 подозреваемых, из которых 12 суд отправил под стражу.

В начале октября в Турции раскрыли мошенническую схему, когда самоназванные гиды предлагали приехавшим на отдых туристам провести экскурсию за половину цены. При этом иностранцев водили по обычным местам, выдавая их за главные достопримечательности.

Операцию по разгрому и поимке членов банды мошенников, которые обманывали туристов, провела полиция Турции. По данным издания Ahaber , участники группировки размещали объявления о бронировании бунгало, но после получения денег от доверчивых клиентов переставали выходить на связь. Таким образом мошенники получили в общей сложности 2,1 миллиарда турецких лир (60 миллионов долларов).

Турция Туризм Мошенничество Полиция
30 декабря 2024, 19:02
Минфин Абхазии раскрыл размер помощи России в 2025 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Размер финансовой помощи России для Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей. Основную часть бюджета в 12 миллиардов рублей республика покроет за счет собственных доходов. Как сообщил «Sputnik Абхазия», с таким заявлением на заседании в парламенте выступил исполняющий обязанности министра финансов страны Владимира Делба.

Он подчеркнул, что большую часть предоставленных Россией средств направят на социально-экономическое развитие Абхазии, а в частности, на софинансирование заплат бюджетников.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в новогоднем поздравлении президента России Владимира Путина пообещал, что приложит все усилия для укрепления отношений двух стран.

Также он поблагодарил российского лидера за помощь в разрешении энергетического кризиса и решении социально-экономических вопросов, с которыми столкнулась республика.

Размер финансовой помощи России для Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей. Основную часть бюджета в 12 миллиардов рублей республика покроет за счет собственных доходов. Как сообщил «Sputnik Абхазия» , с таким заявлением на заседании в парламенте выступил исполняющий обязанности министра финансов страны Владимира Делба.

Абхазия Международные отношения Россия Деньги
30 декабря 2024, 12:37
Джоан Роулинг обвинила соцсети в пропаганде трансгендерности среди детей
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Писательница Джоан Роулинг устроила масштабную дискуссию на своей странице в социальной сети X. Поводом стал пост с заявлением, что «трансгендерных* детей не существует», потому что люди не могут рождаться в неподходящем теле.

Так она ответила на критический пост, в котором автора серии книг о Гарри Поттере обвинили в пропаганде ненависти по отношению к детям-трансгендерам*. Роулинг объявила, что не верит в существование детей, рожденных не в своем теле.

«Есть только такие взрослые, как вы, готовые пожертвовать здоровьем несовершеннолетних, чтобы укрепить свою веру в идеологию, которая в конечном итоге принесет больше вреда, чем лоботомия и синдром ложной памяти, вместе взятые», - подчеркнула писательница.

Пост вызвал бурное обсуждение, в котором Роулинг приняла участие. Она подчеркнула, что никогда не возлагает вину на родителей, детей, которые заявили о готовности сменить пол. По ее словам, вина лежит на социальных сетях, в которых хирурги продвигают идею модификации тел, как конструкторы Lego.

Кроме того, школы Великобритании без согласия родителей продвигают идеи трансгендерной* идентичности учеников.

«Люди изо всех сил пытаются защитить детей от духа времени, который говорит им, что тревоги по поводу полового созревания, сексуальности и взросления можно устранить, если всю жизнь полагаться на Большую Фарму и врачей, которые заставят Франкенштейна выглядеть этичным», - написала Роулинг.

Подавляющее большинство подписчиков писательницы поддержали ее взгляды и поблагодарили за продвижение защиты детей.

В начале марта этого года трансгендерный* телеведущий Индиа Уиллоуби написал заявление в полицию на Джоан Роулинг за комментарий в социальной сети, в котором та назвала его мужчиной. По мнению телеведущего, такое поведение автора книг о Гарри Поттере стало проявлением ненависти.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Дети ЛГБТ Джоан Роулинг
30 декабря 2024, 12:17
Самый длинный скоростной тоннель в мире построили в Китае
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Утром 30 декабря на северо-западе Китая завершили прокладку автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли. Его протяженность составила 22,13 километра, сообщило агентство «Синьхуа».

Высокоскоростной тоннель построили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. После ввода в эксплуатацию он станет самым длинным в мире среди аналогичных объектов.

Тоннель значительно сократит время поездки через центральную часть гор Тяньшань. Сейчас дорога занимает несколько часов, а станет - около 20 минут. Движение по ней полностью откроют уже в 2025 году.

Ранее стало известно, что в уходящем 2024 году поток туристов из России в Китай увеличился в три раза по сравнению с 2023-м.

Интерес путешественников к Азии продолжает расти. Популярностью также пользуются такие направления, как Япония, Южная Корея, Вьетнам и Филиппины.

Китай

Новости по теме