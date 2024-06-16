Пострадал пиджак. Спецагент рассказал о нападении на него собаки Байдена

Речь идет о немецкой овчарке по кличке Коммандер. В 2023 году, когда Байден прогуливался в саду у Белого дома, его питомец подбежал к охраннику и цапнул его за руку. Хотя повреждений на теле не оказалось, пиджак собака однозначно испортила, рассказал сам сотрудник службы безопасности в электронном письме журналистам телеканала.

Коммандер, по данным телеканала CNN, более 20 раз атаковал охранников Байдена.

В июле 2023 года Коммандер покусал семерых сотрудников спецслужб США , одному из них пришлось обратиться за медицинской помощью.