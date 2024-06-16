16 июня 2024, 03:45

Пострадал пиджак. Спецагент рассказал о нападении на него собаки Байдена

Freepik
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Пес президента США Джо Байдена в сентябре 2023 года покусал агента секретной службы, отвечающего за безопасность семьи американского лидера. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Речь идет о немецкой овчарке по кличке Коммандер. В 2023 году, когда Байден прогуливался в саду у Белого дома, его питомец подбежал к охраннику и цапнул его за руку. Хотя повреждений на теле не оказалось, пиджак собака однозначно испортила, рассказал сам сотрудник службы безопасности в электронном письме журналистам телеканала.

Коммандер, по данным телеканала CNN, более 20 раз атаковал охранников Байдена.

В июле 2023 года Коммандер покусал семерых сотрудников спецслужб США , одному из них пришлось обратиться за медицинской помощью.

США Белый дом в США Собаки Джо Байден
16 июня 2024, 03:27
Четверть миллиона человек вышли на акции протеста во Франции
РИА «Новости»
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Около 250 тысяч французов вышли на марши «Нового народного фронта», которое объединяет левые партии. Об этом сообщил канал BFMTV.

Акции протестов прошли в 150 коммунах страны. В Париже в марше участвовали примерно 75 тысяч человек. Манифестанты прошли от площади Республики до площади Нации. Люди несли плакаты с надписями «Не дать правым одержать победу» в выборах в Национальное собрание.

Полицейские не задерживали манифестантов. При этом МВД привлекло 21 тысячу правоохранителей по всей Франции.

Ранее стало известно об акции протеста в Париже против партии «Национальное объединение», главой которой является Марин Ле Пен. Именно эта партия может одержать победу на парламентских выборах.

Париж Протесты Франция Выборы
16 июня 2024, 02:59
В США сообщили о сигнале бедствия с украинского сухогруза, атакованного хуситами
РИА «Новости»
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Атакованный йеменскими хуситами украинский сухогруз в субботу днем подал сигнал бедствия. Экипаж эвакуировали, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), его слова привело РИА «Новости».

«Сегодня, примерно в 13:45 по времени Саны (совпадает с московским - прим. ред.) экипаж сухогруза Verbena подал сигнал бедствия, означающий, что они покидают судно. Корабль Anna Meta отреагировал на сигнал и предложил оказать помощь», - сказано в сообщении.

По информации CENTCOM, экипаж покинул корабль из-за невозможности потушить пожар. Моряков доставят в безопасное место.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил ранее, что украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе.

США Пожары Военные Корабли
16 июня 2024, 02:54
Живой труп. Демократы решили использовать Байдена как инструмент для решения своих целей
РИА «Новости»
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Жизнь президента США Джо Байдена подходит к концу, но демократы продолжают использовать его как инструмент в своих целях. Об этом в передаче Tucker Carlson Network заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Его жизнь подходит к концу. Он умирает в реальном времени прямо на наших глазах», - подчеркнул обозреватель.

По его словам, демократы продолжают разыгрывать фарс с новым сроком президентства Байдена и поддерживают «этот труп».

Непонятно, сколько проживет нынешний американский лидер после следующих выборов вне зависимости от их результата, сказал Карлсон.

«Байден никого не волнует как личность <…> Он всего лишь инструмент, которым демократы пользуются», - резюмировал журналист.

Ранее издание The Sun сообщило, что Байден на саммите «Большой семерки» был в «наихудшем» состоянии за последнее время и постоянно терял концентрацию.

США Выборы президента США Джо Байден Такер Карлсон
16 июня 2024, 01:43
Фон дер Ляйен обвинила в РФ во взлете цен на энергию и продовольствие в мире
РИА «Новости»
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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен попыталась переложить на Россию ответственность за рост цен на продовольствие и энергию в мире. Речь идет о словах политика на саммите по Украине в Швейцарии, передало РИА Новости.

«Эхо <…> России разносится по всему миру. Цены на энергоносители взлетели, как и цены на продовольствие», - сказала она.

При этом многие эксперты и политологи, как российские, так и иностранные, неоднократно заявляли, что санкции против РФ негативно отразились на мировой экономике. Как отмечал российский президент Владимир Путин, западным лидерам не хватает смелости признать неэффективность ограничений против России.

Также Путин напомнил, что экономика РФ находится на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности. Однако, по его словам, место в рейтинге - это не главное. Нужно сохранять темп и движение вперед. До сих пор России это удается, подчеркнул президент.

Санкции Россия Запад Экономика Урсула фон дер Ляйен

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