Постпред Израиля при ООН потребовал от ХАМАС сложить оружие и отпустить заложников
Обострению конфликта на Ближнем Востоке можно положить конец, но для этого военные движения ХАМАС должны сложить оружие и освободить всех заложников. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан. Трансляцию заседания провел сайт организации.
«Если ХАМАС сложит оружие завтра, вернет всех заложников и сдастся, эта война может закончиться», - подчеркнул Эрдан.
Он также обратился к Совбезу с требованием призвать ХАМАС к прекращению военных действий и объявить движение террористической организацией. Эрдан сравнил палестинскую организацию с раком, клетки которого необходимо уничтожить.
«Почему вы не призываете ХАМАС сделать это? Почему это не стало частью резолюции?» - отметил постпред Израиля.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал показательным голосование по резолюции России по Израилю и сектору Газа. По его мнению, оно продемонстрировало, какие государства действительно стремятся к миру. Небензя добавил, что Совбез в очередной раз стал заложником «эгоистических устремлений» западных стран.