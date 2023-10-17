Постпред Израиля при ООН потребовал от ХАМАС сложить оружие и отпустить заложников

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«Если ХАМАС сложит оружие завтра, вернет всех заложников и сдастся, эта война может закончиться», - подчеркнул Эрдан.

Он также обратился к Совбезу с требованием призвать ХАМАС к прекращению военных действий и объявить движение террористической организацией. Эрдан сравнил палестинскую организацию с раком, клетки которого необходимо уничтожить.

«Почему вы не призываете ХАМАС сделать это? Почему это не стало частью резолюции?» - отметил постпред Израиля.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал показательным голосование по резолюции России по Израилю и сектору Газа. По его мнению, оно продемонстрировало, какие государства действительно стремятся к миру. Небензя добавил, что Совбез в очередной раз стал заложником «эгоистических устремлений» западных стран.