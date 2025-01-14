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«Давно я не видел постпреда Великобритании госпожу Вудворд настолько вышедшей из себя, как после нашего выступления», - отметил он.

По словам Полянского, факты, которые привела российская сторона по вопросу содержания военнопленных, «серьезно испортили им обедню». У него также вызвало тревогу представление на трибуне в ООН, которое восхваляло подразделения СС.

Полянский посоветовал не смотреть полную запись встречи, ведь происходящее там «низкопробная антироссийская фальшивка».

Ранее российский дипломат сообщил, что Великобритания пригласила боевика из украинского нацбатальона «Азова»* Валерия Горишниго спикером в ООН.

* Запрещенная в России террористическая организация.