Постпред Британии вышла из себя на встрече Совбеза ООН
Постпред Великобритании при организации Барбара Вудворд вышла из себя на неформальном заседании членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа». Об этом написал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«Давно я не видел постпреда Великобритании госпожу Вудворд настолько вышедшей из себя, как после нашего выступления», - отметил он.
По словам Полянского, факты, которые привела российская сторона по вопросу содержания военнопленных, «серьезно испортили им обедню». У него также вызвало тревогу представление на трибуне в ООН, которое восхваляло подразделения СС.
Полянский посоветовал не смотреть полную запись встречи, ведь происходящее там «низкопробная антироссийская фальшивка».
Ранее российский дипломат сообщил, что Великобритания пригласила боевика из украинского нацбатальона «Азова»* Валерия Горишниго спикером в ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация.