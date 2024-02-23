23 февраля 2024, 13:46

Постоянного советника из Франции отправят в Армению для контролем за реформами

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В Армении появится постоянный военный советник для ориентирования проводимых программ и реформ. Такое заявление сделал глава Минобороны Фрнации Себастьян Лекорню, сообщило издание Report.

Министр провел переговоры с армянским коллегой Суреном Папикяном в Ереване.

Лекорню также отметил, что Франция планирует содействовать Армении в рамках связанных с воздушной обороной программ. При необходимости в республику поставят системы ПВО малой, средней и большой дальности. Франция уже передала Армении приборы ночного видения и готовится к отправке бронемашин «Бастион», добавил Лекорню.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке войны. Глава правительства заявил, что мир между двумя государствами немыслим.

Пашинян также объявил приостановке членства Армении в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, стороны, которые подписали документ, якобы не выполнили договоренности.

Армения Военные Переговоры Франция
23 февраля 2024, 14:26
Азербайджан опроверг слова Пашиняна о подготовке к войне с Арменией
РИА «Новости»
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Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке к войне со стороны Азербайджана являются необоснованными. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

«Необоснованные обвинения <…> намеренно создают напряженность в регионе и направлены на нанесение очередного удара по мирному процессу», - подчеркнули в министерстве.

В МИД добавили, что утверждения о подготовке Азербайджаном нападения на Армению - это явное искажение имеющихся фактов. Цель таких заявлений - ввести в заблуждение международную общественность.

Пашинян 23 февраля заявил, что Азербайджан готовится к новой войне с Арменией. В связи с этим мирное существование двух стран немыслимо.

Глава армянского правительства также сообщил о заморозке участия государства в ОДКБ. Однако в организацию подобных заявлений от Армении не поступало.

Армения Войны Азербайджан
23 февраля 2024, 14:12
Россия обратится к Армении и прояснит заявление Пашиняна о членстве в ОДКБ
РИА «Новости»
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Россия выяснит у Армении, что имел в виду премьер-министр Никол Пашинян, когда говорил о заморозке членства республики в ОДКБ. Об этом телеканалу «Звезда» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он проинформировал, что российская сторона не получала подтверждений выхода Армении из ОДКБ.

«Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений», - объяснил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в ситуации необходимо разобраться и понять все детали. Он выразил надежду, что «армянские друзья разъяснят нам все».

Ранее Пашинян заявил о якобы невыполнении договора о коллективной безопасности в отношении Армении и заморозке участия страны в ОДКБ. Секретариат организации предположил, что армянский премьер мог иметь в виду отказ государства участвовать в мероприятиях структуры.

Армения Кремль Дмитрий Песков Россия ОДКБ
23 февраля 2024, 13:48
Немецкие офицеры призвали построить «мост» дружбы между Россией и ФРГ
РИА «Новости»
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Представители общероссийской организации «Офицеры России» вместе с немецкими офицерами возложили цветы к мемориалу погибшим советским военным в парке Тиргартен. Об этом сообщила ОСН.

Память погибших воинов в рамках мероприятия почтили более 100 человек. Один из офицеров Национальной народной армии ГДР выступил с речью и призвал возвести между Германией и России мост «за мир и дружбу».

«Мы хотим здесь построить мост. Мост за мир. Мост за дружбу. Да здравствует дружба между народами Германии и Российской Федерации», - заявил он.

Представители российской организации назвали офицеров бывшей армии ГДР боевыми товарищами и напомнили, что те подвергались преследованию со стороны немецких властей даже спустя десятилетия после объединения Германии.

Ранее цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложил президент Владимир Путин. Вместе с военнослужащими он почтил память погибших за Родину и установил венок из красных роз.

Германия Праздники Военные Россия Армия
23 февраля 2024, 13:06
Мир после войны. Нетаньяху представил план действий в Газе
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул на утверждение предложение о послевоенном урегулировании в секторе Газа. Он передал план военно-политическому кабинету страны, сообщил советник главы правительства Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Документ, прилагаемый премьер-министром, был распространен среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения перед продолжением дискуссий по этой теме», - написал он.

Гендельман отметил, что в представленном плане указано, что страна будет продолжать бои, пока не достигнет всех своих целей. В частности, армия обороны Израиля намерена вернуть заложников и уничтожить властную инфраструктуру палестинского движения ХАМАС. После этого израильские бойцы ЦАХАЛ продолжат пользоваться «оперативной свободой» в секторе Газа.

Израиль также предполагает, что сохранит так называемую «зону безопасности» рядом с границей с палестинским анклавом.

Ранее в США решили снабдить Израиль боеприпасами различных типов и калибра на общую сумму в десятки миллионов долларов. При этом администрация президента Джо Байдена не перестает призывать конфликтующие государства к перемирию.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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