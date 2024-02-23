Постоянного советника из Франции отправят в Армению для контролем за реформами

Министр провел переговоры с армянским коллегой Суреном Папикяном в Ереване.

Лекорню также отметил, что Франция планирует содействовать Армении в рамках связанных с воздушной обороной программ. При необходимости в республику поставят системы ПВО малой, средней и большой дальности. Франция уже передала Армении приборы ночного видения и готовится к отправке бронемашин «Бастион», добавил Лекорню.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке войны. Глава правительства заявил, что мир между двумя государствами немыслим.

Пашинян также объявил приостановке членства Армении в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, стороны, которые подписали документ, якобы не выполнили договоренности.