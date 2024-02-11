Поставки СПГ из России по Францию выросли на 41% за год

Он отметил, что по итогам 2022 года Россия за счет импорта СПГ стала вторым поставщиком природного газа во Францию. Первое место принадлежало США.

«В январе–сентябре 2023 года французские закупки из России превысили [закупки в] аналогичный период 2022 года на 41%», - констатировал Студенников.

Дипломат уточнил, что главным пунктом приема российских поставок стал терминал в Монтуар-де-Бретань. За 2022 год туда поступило 1,68 миллиарда кубических метров СПГ, в первом полугодии 2023 года - 0,89 миллиарда.

Ранее стало известно о снижении товарооборота между Россией и Турцией. С января по ноябрь 2023 года он составил 48,5 миллиарда долларов - на 11 миллиардов меньше, чем в тот же период предыдущего года.