Поставки процессоров Intel и AMD в Россию снизились

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«Участники рынка среди возможных причин называют избыточные закупки компонентов в 2022 году, снижение производства оборудования в РФ, инфляцию и подорожание кредитов», - уточнили журналисты.

Поставки процессоров Intel сократились на 64% - до 178 тысяч штук, а AMD - на 70%, до 35 тысяч штук.

В России также есть собственные процессоры - «Байкал» и «Эльбрус» , которые используют в госаппарате и военной, космической и оборонной промышленности.

Ранее американская компания Intel открыла пользователям из России доступ к скачиванию программного обеспечения для своих процессоров. Пользователи могут загрузить Intel Driver and Support Assistant. Компания Microsoft также вернула россиянам возможность устанавливать Windows.