Поставки оружия на Украину предложили сделать непрерывными
Входящие в НАТО страны должны создать непрерывный поток оружия на Украину, чтобы она могла остановить удары по критической инфраструктуре перед наступлением зимы. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что нет никаких признаков того, что Россия отказалась от своих планов. Военные увеличили количество атак на энергетическую инфраструктуру, чтобы использовать зиму в качестве оружия.
«Поэтому мы должны поддерживать и увеличивать постоянный и непрерывный поток боеприпасов и вооружений на Украину», - заявил Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что чем сильнее украинские войска на поле боя, тем скорее они добьются перехода к переговорам и окончательному завершению военных действий.
Столтенберг добавил, что, кроме поставок вооружений, необходимо гарантировать, что после завершения конфликта Украине ничего угрожать не будет. Для этого страну нужно принять в НАТО, с чем уже согласились все члены альянса.
Генеральный секретарь НАТО принял участие в совещании министров обороны стран альянса. Впервые на эту встречу пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Главной темой обсуждения станет выделение дополнительных средств для защиты украинских энергетических объектов.