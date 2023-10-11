Поставки оружия на Украину предложили сделать непрерывными

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Он подчеркнул, что нет никаких признаков того, что Россия отказалась от своих планов. Военные увеличили количество атак на энергетическую инфраструктуру, чтобы использовать зиму в качестве оружия.

«Поэтому мы должны поддерживать и увеличивать постоянный и непрерывный поток боеприпасов и вооружений на Украину», - заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что чем сильнее украинские войска на поле боя, тем скорее они добьются перехода к переговорам и окончательному завершению военных действий.

Столтенберг добавил, что, кроме поставок вооружений, необходимо гарантировать, что после завершения конфликта Украине ничего угрожать не будет. Для этого страну нужно принять в НАТО, с чем уже согласились все члены альянса.

Генеральный секретарь НАТО принял участие в совещании министров обороны стран альянса. Впервые на эту встречу пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Главной темой обсуждения станет выделение дополнительных средств для защиты украинских энергетических объектов.