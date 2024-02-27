27 февраля 2024, 19:57

Поставки мяса и рыбы из Бразилии в Россию увеличат

РИА «Новости»
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Бразилия расширяет номенклатуру поставок зерновых, мяса и рыбы в Россию. Об этом заявила генеральный секретарь МИД южно-американской страны, сопредседатель комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мария Лаура да Роша. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы договорились и расширении номенклатуры поставок из Бразилии в Россию, включая зерновые, мясо и рыбу», - сказала дипломат.

По словам да Роши, в рамках энергетического сотрудничества бразильская сторона высоко оценила поставки российского дизельного топлива, а также поддержала планы по наращиванию экспорта природного газа. Также стороны договорились развивать сотрудничество в сферах экономики, культуры и образования.

В 2023 году Бразилия нарастила объемы взаимной торговли с Россией вопреки санкциям Запада, преодолев проблемы в области страхования, логистики и проведения платежей. По словам посла Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соареса, страны нарастили взаимную торговлю до рекордного уровня.

Бразилия Торговля Санкции Россия
27 февраля 2024, 19:17
Шаг к третьей мировой. В Венгрии предупредили о последствиях приема Швеции в НАТО
Global Look Press
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Вступление Швеции в НАТО является провокацией и шагом к третьей мировой войне. Об этом РИА «Новости»заявил председатель венгерской правой партии «Наша Родина», голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи.

«Мы считаем чрезвычайно опасным в нынешней ситуации расширение НАТО на Восток. Это своего рода провокация, масло в огонь, шаг к разрушительной Третьей Мировой войне», - сказал он.

Тороцкаи назвал неправильным присутствие посла США в Будапеште Дэвида Прессмана на заседании парламента, назвав это, «формой давления, неприемлемой для суверенного государства».

Политик подчеркнул, что Россия не напала бы на Финляндию или Швецию, поэтому Венгрия выступала против расширения НАТО Накануне парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. По итогам голосования за присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу высказались 188 парламентариев.

Генсек альянса Йенс Столтенберг после этого заявил, что членство Швеции якобы сделает НАТО «сильнее и безопаснее».

Вступление Швеции в НАТО является провокацией и шагом к третьей мировой войне. Об этом РИА «Новости» заявил председатель венгерской правой партии «Наша Родина», голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи.

Венгрия Швеция Россия НАТО
27 февраля 2024, 19:14
Байден обвинил Трампа в желании вернуть США в прошлое
Global Look Press
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Республиканец Дональд Трамп при условии победы на президентских выборах в 2024 году, постарается вернуть США в прошлое. Такое мнение высказал его оппонент от демократов, действующий глава государства Джо Байден, сообщил «Прайм».

Также Байден прокомментировал беспокойство американцев из-за его возраста, обратив внимание, что Трамп не сильно младше его.

«Взгляните на другого товарища, ему почти столько же лет, сколько и мне. Вопрос в том, насколько стары твои взгляды. То есть, я имею в виду, что этот человек хочет тянуть нас в прошлое», - сказал Байден.

Байдена избрали 46-м президентом США, когда его было 78 лет. Сейчас ему 81 год, несмотря на этот факт, политик планирует переизбираться на новый срок.

Ранее Трамп усомнился, что Байден будет в состоянии «дотянуть» до начала выборов в США, которые намечены на осень.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
27 февраля 2024, 19:11
Финская компания решила судиться с Россией из-за активов
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Финская государственная энергетическая компания Fortum начал арбитражное разбирательство против России с требованием компенсации за арест своих активов. Об этом сообщили на сайте компании.

«Энергоконцерн Fortum инициировал арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить интересы акционеров», - указали в опубликованном релизе.

Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным Россией с Нидерландами и Швецией, подчеркнули представители компании.

Весной 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимуществу 98,23% акций «Фортума», которыми владеет группа Fortum. Стоимость активов, над которыми был утрачен контроль в Fortum, оценили в 1,7 миллиарда евро.

Руководство Fortum назвало решение российской стороны грубым нарушением международного права и заявило о планах принять меры для защиты своих интересов в рамках международного законодательства.

Финляндия Россия Бизнес Аресты
27 февраля 2024, 18:11
Россия предложила помощь в урегулировании кризиса в Йемене
Global Look Press
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Российская сторона заинтересована в том, чтобы оказать содействие в урегулировании проблем и кризисов, имеющихся в Йемене. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на встрече с премьером-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком в Москве.

«Ваша страна переживает очень непростой период. Мы заинтересованы в том, чтобы оказать содействие в преодолении имеющихся трудностей, добиться урегулирования и продолжать наше сотрудничество по региональным и международным делам», - сказал он.

Министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак на днях прибыл в Москву с официальным визитом. Целью поездки стало обсуждение двусторонних отношений и пути их укрепления и развития.

В начале февраля США и Великобритания нанесли несколько ударов по городу Ходейда на западе Йемена. Министерство иностранных дел Йемена осудило агрессию Британии и Соединенных Штатов против ряда провинций страны.

Сергей Лавров Международные отношения Россия Кризис Йемен

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