22 сентября 2024, 19:26

Посольство выяснит обстоятельства задержания россиян в Чаде

Unsplash
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Российское посольство в Чаде поддерживает контакты с местными властями после задержания социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, рассказала РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломаты выяснят причины задержания россиян.

«Посольство находится на связи с местной стороной для прояснения ситуации», - заявила Захарова.

Шугалея и Суэйфана задержали в Нджамене еще 19 сентября. Социологи сообщили, что в аэропорту их не пропустили через границу, после этого Шугалей больше не выходил на связь. По словам коллег российских специалистов, они уже бывали в Чаде, и у местных властей к ним никогда не было вопросов.

Задержания Африка Дипломатия Мария Захарова Россия
22 сентября 2024, 17:02
Туристов из России заперли на пароме в Южной Корее
Unsplash
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Власти Южной Кореи запретили во въезде в страну российским туристам, прибывшим на пароме. Сейчас они остаются в каютах, посольство РФ в Сеуле разбирается в ситуации.

«Посольство выясняет обстоятельства произошедшего, устанавливает контакт с местными органами власти, у которых намерены оперативно потребовать разъяснения в отношении обстоятельств случившегося», - рассказали ТАСС в диппредставительстве.

По информации сайта VL.ru , южнокорейские власти заперли россиян в каютах и запретили покидать их до обратно рейса. Журналисты уточнили, что для туристов организовали питание.

В середине месяца отдыхавшие в Египте российские туристы попали в ДТП. В автобусе ехали более 40 человек , никто не погиб. Пострадавших доставили в больницы.

Туризм Корабли Россия Южная Корея
22 сентября 2024, 11:32
Французский спецотряд отправится на Мартинику для подавления протестов
Global Look Press
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Спецотряд быстрого реагирования французской полиции CRS 8 вылетит на остров Мартиника, где проходят протесты из-за подорожания продуктов питания. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Спецназ отправится на Мартинику вечером 22 сентября. По информации издания, отряд специализируется на борьбе с городскими беспорядками. По данным Le Figaro , из-за протестов пострадали 11 сотрудников полиции и три демонстранта.

Митингующие в ночь на 17 сентября построили баррикады в городе Фор-де-Франс, административном центроме острова в Карибском море. С 18 сентября в нем запретили любые демонстрации и ввели комендантский час. Ограничения продлятся до понедельника, 23 сентября.

Ранее на массовые митинги вышли жители Грузии. Они обвинили в предательстве председателя правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили, который призвал извиниться за события 2008 года. Акции протеста прошли в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Протесты Франция
22 сентября 2024, 10:58
«Хезболла» ответила на подрывы пейджеров ударами из «Катюш» по Хайфе
Global Look Press
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Боевики ливанского шиитского движения «Хезболла» ударили по военно-промышленному комплексу Израиля в ответ на подрыв пейджеров и раций. Об этом сообщило агентство Al Jazeera.

Организация подтвердила, что выпустила ракеты по военному израильскому объекту в Хайфе.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами „Фади-1“, „Фади-2“ и „Катюшами“ по военно-промышленному комплексу „Рафаэль“, расположенному на севере Хайфы», - отметили представители «Хезболлы».

В пресс-службе движения добавили, что атака стала ответом на «бойню» в разных районах Ливана 17 и 18 сентября.

Участники ливанской организации также поразили авиабазу ЦАХАЛ Рамат-Давид. По объекту выпустили десятки ракет «Фади-1» и «Фади-2». На авиабазе и в порту Хайфы в результате обстрела вспыхнули пожары.

Ранее агентство Reuters сообщило, что руководство «Хезболлы» раздало своим участникам пейджеры за несколько часов до массовой детонации. Верхушка организации не подозревала, что средства связи могут таить в себе опасность.

Израиль Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
22 сентября 2024, 09:14
«Ему нужна громкая победа». Нетаньяху уличили в попытке скрыть провал в Газе
Global Look Press
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Премьер-министр Израиля понял, что ЦАХАЛ не может победить ХАМАС в секторе Газа, поэтому решил открыть второй фронт в Ливане. Об этом РИА «Новости» заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он выразил уверенность в том, что израильское руководство решило пойти ва-банк и вторгнуться в Ливан.

«В Газе Нетаньяху в любом случае не выиграет. Он и сам это понимает, поэтому пробует искать счастья в другом месте. Ему нужна громкая победа, которая перекроет прежний провал», - объяснил востоковед.

Боевики «Хезболлы» могут дать ЦАХАЛ мощный отпор и стать еще более серьезным противником, чем палестинское движение ХАМАС, отметил эксперт. По его словам, члены ливанской организации имеют возможность атаковать ракетами промышленные районы Хайфы и других израильских городов.

Багдасаров также добавил, что Нетаньяху понимает все риски, но не видит иного выхода из кризиса, кроме как втянуть в «Хезболлу» в противостояние Израиля и ХАМАС.

Ранее блогер «Голос Мордора» предположил, что израильская сторона продолжит совершать провокации для разжигания войны. Конфликт усугубится, несмотря на желание США «утихомирить Ближний Восток», заключил он.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ливан

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