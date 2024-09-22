Посольство выяснит обстоятельства задержания россиян в Чаде

Власти Южной Кореи запретили во въезде в страну российским туристам, прибывшим на пароме. Сейчас они остаются в каютах, посольство РФ в Сеуле разбирается в ситуации.

«Посольство выясняет обстоятельства произошедшего, устанавливает контакт с местными органами власти, у которых намерены оперативно потребовать разъяснения в отношении обстоятельств случившегося», - рассказали ТАСС в диппредставительстве.

По информации сайта VL.ru , южнокорейские власти заперли россиян в каютах и запретили покидать их до обратно рейса. Журналисты уточнили, что для туристов организовали питание.

В середине месяца отдыхавшие в Египте российские туристы попали в ДТП. В автобусе ехали более 40 человек , никто не погиб. Пострадавших доставили в больницы.