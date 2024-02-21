21 февраля 2024, 08:13

Посольство в Финляндии выработает меры реагирования на провокации в день выборов

РИА «Новости»
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Посольство России в Финляндии не исключает возможностей провокаций в день выборов президента и проработает меры реагирования. Об этом РИА «Новости» заявили в дипмиссии.

Руководство страны не предупреждало посольство о проведении акций, связанных с выборами российского президента, указали дипломаты.

По их словам, проблем с доставкой бюллетеней не будет, а логистику доставки избирательной документации уже определили. Вопросы безопасности избирательного участка посольство прорабатывает с МИД и финской полицией.

«Рассчитываем на содействие финских властей в обеспечении комфортных условий для голосования находящихся в Финляндии граждан России», - добавили в дипмиссии.

Ранее посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович предупредил, что релокантов будут привлекать к ответственности , если те попытаются устроить провокации на выборах президента. По его мнению, внештатные ситуации могут возникнуть в странах, где проживает больше всего представителей внесистемной оппозиции.

Финляндия Россия Выборы Выборы президента — 2024
21 февраля 2024, 07:55
Республиканцы начали готовиться к шатдауну в США
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Республиканцы в палате представителей Соединенных Штатов негласно готовятся к шатдауну. Об этом сообщило интернет-издание Axios, ссылаясь на собственные источники.

Республиканцы «перешли от оптимистически осторожной позиции к ожиданию шатдауна». Они ждут приостановку работы правительства США из-за того, что там так и не приняли решение о продолжении финансирования.

«Люди предсказывают шатдаун, даже если он продлится лишь несколько дней», - отметил один конгрессмен-республиканец.

Собеседники издания утверждают, что правительство США на некоторое время все же прекратит свою работу из-за отсутствия постоянного бюджета и того факта, что они не смогли принять очередную временную резолюцию.

Еще один источник назвал ситуацию либо «близкой к заключению сделки, либо она вот-вот сорвется».

При этом, по данным «Известий» , Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, согласно которой финансирование некоторых американских ведомств продлевается до начала весны.]прокт утвердили еще в январе.

Республиканцы в палате представителей Соединенных Штатов негласно готовятся к шатдауну. Об этом сообщило интернет-издание Axios , ссылаясь на собственные источники.

США Конгресс США
21 февраля 2024, 07:46
Франция призналась в росте зависимости от поставок удобрений из России
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Зависимость Франции от поставок удобрений из России растет. На это обратил внимание депутат французского парламента Жан-Люк Бурго в обращении к правительству страны. Текст оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Бурго обратил внимание министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марка Фено на эту проблему. Депутат отметил, что импорт удобрений из России сильно влияет на французский сельскохозяйственный сектор.

«Ситуация вызывает обеспокоенность в связи с недобросовестной конкуренцией, растущей зависимостью Франции от России и возможным несоответствием импортируемых товаров французским стандартам хранения», - отмечается в письме.

Из-за напряженности, связанной с украинским конфликтом, подскочили цены на сырье, в том числе газ, что повлекло остановку многих промышленных предприятий Европы, указал Жан-Люк Бурго. Начался массовый импорт удобрений из России, где сырье добывается из доступных ресурсов и цены на газ куда выгоднее - соответственно, производственные затраты куда ниже. За 11 месяцев 2023 года объем импорта увеличился до 725 тысяч тонн, хотя двумя годами раньше составлял 442 тысячи. Бурго попросил министра пояснить, какие меры будут приняты для подтверждения соответствия импорта нормам хранения.

Ранее о зависимости Европы от российских удобрений заявляли в Норвегии.

Экспорт Франция Удобрения
21 февраля 2024, 07:39
Байден приказал своему штабу представить Трампа невменяемым
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Президент США Джо Байден в рамках предвыборной кампании попросил своих помощников учесть выступления бывшего американского лидера Дональда Трампа и показать его невменяемым. Об этом сообщил CNN.

Источник телеканала отметил, что Байден приказал своему штабу «агрессивно сфокусироваться на провокационных комментариях» и обратить внимание на «сумасшедшую дрянь» в заявлениях конкурента.

По словам журналистов, действия Байдена продемонстрировали, что ему важно выставить Трампа непригодным для должности президента.

Ранее бывший американский лидер сравнил США со страной третьего мира. Он выразил мнение, что наплыв мигрантов и высокая коррумпированность судебной системы негативно влияют на государство. Трамп добавил, что если его судебное преследование не отменят, то с США все скоро перестанут вести дела.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
21 февраля 2024, 06:54
Стало известно, какие банки Китая перестали принимать платежи из России
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Из-за угрозы вторичных санкций крупнейшие китайские банки Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China перестали принимать платежи от российских финансовых организаций. Об этом сообщили «Известия».

Генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин сообщил, что с начала 2024 года банки прекратили принимать платежи из российских финорганизаций, попавших в санкционные списки коллективного Запада. Это крупнейшие китайские банки - Industrial and Commercial Bank of China занимал первое, China Construction Bank второе, а Bank of China четвертое место по объему активов в своей стране. Специалист связал их действия с 12-м пакетом антироссийских санкций Евросоюза.

Китайские банки опасаются вторичных санкций со стороны американского правительства. Алексей Порошин сообщил, что оборот Китая с США значительно превысил объемы торговли с Россией.

Банки ОАЭ вслед за Турцией и КНР стали отказывать россиянам в обслуживании. Участники рынка связали это с риском попасть под санкции.

Банки Экспорт Международные отношения Торговля Санкции Россия Китай Экономика

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