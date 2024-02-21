Посольство в Финляндии выработает меры реагирования на провокации в день выборов

Руководство страны не предупреждало посольство о проведении акций, связанных с выборами российского президента, указали дипломаты.

По их словам, проблем с доставкой бюллетеней не будет, а логистику доставки избирательной документации уже определили. Вопросы безопасности избирательного участка посольство прорабатывает с МИД и финской полицией.

«Рассчитываем на содействие финских властей в обеспечении комфортных условий для голосования находящихся в Финляндии граждан России», - добавили в дипмиссии.

Ранее посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович предупредил, что релокантов будут привлекать к ответственности , если те попытаются устроить провокации на выборах президента. По его мнению, внештатные ситуации могут возникнуть в странах, где проживает больше всего представителей внесистемной оппозиции.