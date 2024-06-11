11 июня 2024, 11:26

Посольство США предложило свой самолет для поисков вице-президента Малави

Unsplash
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Посольство Соединенных Штатов в Лилонгве предложило самолет американского Минобороны С-12 для поисков вице-президента Малави Саулоса Клауса Чилимы. Об этом диппредставительство сообщило в соцсети Х.

Посольство «глубоко обеспокоено» новостью о пропаже самолета с Чилимой и еще девятью людьми. Поисково-спасательные работы продолжаются.

«Мы работаем совместно с правительством Малави, чтобы предоставить всю возможную помощь, включая использование самолета C-12 Министерства обороны США», - подчеркнули в дипмиссии.

К поискам присоединилось и отделение Красного Креста в Малави.

Самолет исчез с радаров накануне, 10 июня, после вылета. Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном оказались напрасными. СМИ писали, что экипаж мог погибнуть в результате аварийной посадки в лесу. Из-за вероятного крушения самолета президент Малави Лазарус Чаквера решил отложить поездку на Багамы.

США Самолеты
11 июня 2024, 11:42
Более трети жителей Франции выступили за победу партии Ле Пен
Global Look Press
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Более трети французов желают победы правой партии «Национальное объединение», которую возглавляла Марин Ле Пен. Такие результаты продемонстрировал опрос, проведенный Французским институтом общественного мнения (Ifop) для журнала Paris Match.

Специалисты опросили жителей Франции и выяснили, кого они хотят видеть победителем на парламентских выборах. Порядка 40% респондентов высказались в пользу правых, 36% из них проголосовали бы за «Национальное объединение».

В журнале отметили, что около половины опрошенных в возрасте 50-64 лет желают победы «Нацобъединению». Среди людей от 35 до 50 лет этот показатель составил 37%, среди более молодых респондентов - 32%.

Примерно 29% французов согласились бы отдать свой голос альянсу левых сил, в который входят «Непокорившаяся Франция», Коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Экологисты».

Ранее французский президент Эммануэль Макрон распустил нижнюю палату парламента и объявил о новых выборах. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, выборы показали рост популярности правых партий.

Опросы Франция Выборы
11 июня 2024, 11:36
Интеллигенция против Макрона. Президенту посоветовали не надеяться победить Ле Пен
Global Look Press
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Во Франции началась подготовка к выборам в Нацсобрание. Президент Эммануэль Макрон напрасно надеялся на победу своей партии, ведь его конкурентка Марин Ле Пен завоевала симпатии электората, заявила РИА «Новости» руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

«Макрон считает, что на парламентских выборах он сможет победить Ле Пен. Сейчас была очень низкая явка. Однако по данным экзит-поллов, Ле Пен выиграла в более чем 80 городах страны», - заявила она.

Специалист напомнила, что Ле Пен никогда не стояла у власти, и это может сыграть ей на руку. Кроме того, на прошедших выборах в Европарламент ее партия «Национальное объединение» привлекла голоса интеллигенции, так как, по словам Энтины, правые силы стали более центристскими.

Президент Франции объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении новых выборов в попытке улучшить свои электоральные позиции, заявил председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо. Он назвал эту идею ошибочной с точки зрения политтехнологий.

«Национальное объединение» на выборах в Европарламент набрало почти вдвое больше голосов, чем «Ренессанс» Макрона.

Эммануэль Макрон Европарламент Франция
11 июня 2024, 10:50
Талибы выразили готовность сотрудничать с Россией в сфере безопасности
РИА «Новости»
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Представители движения «Талибан»* предложили наладить отношения с Россией и начать сотрудничать с ней в сфере безопасности. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал ТАСС исполняющий обязанности министра труда и социальных дел Афганистана Абдул Ханан Умари.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в Афганистане сейчас является стабильной, и движение не фиксирует проблем в этой сфере.

«Мы не видим каких-то проблем с безопасностью. Конечно, мы бы хотели иметь хорошие отношения с Россией в плане расширения таких связей», - подчеркнул Умари.

Афганский чиновник добавил, что талибы* очень ценят намерение России исключить движение из списков запрещенных организаций.

Ранее Министерство иностранных дел и Минюст начали разрабатывать вопрос снятия с «Талибана»* статуса террористической структуры.

Президент Владимир Путин объяснил , что организация является действующей властью в Афганистане, поэтому с ней необходимо выстраивать отношения.

* Решением Верховного суда движение «Талибан» внесено в список террористических и запрещено в России.

Афганистан Отношения Россия ПМЭФ-2024
11 июня 2024, 10:27
Иностранцев предложили жестко наказывать за проявление русофобии
РИА «Новости»
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Проявление русофобии следует приравнять к экстремизму. Для этого нужно создать механизм, который позволит привлекать иностранцев к ответственности за свои действия. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщило РИА «Новости».

Омбудсмен отметила, что на Западе процветает «беспрецедентная русофобия», которая обретает все более агрессивные формы. Она подчеркнула, что фиксируется множество примеров «безумства», которые никак не порицаются со стороны международного сообщества.

В связи с этим Москалькова предложила разработать эффективные юридические механизмы, благодаря которым иностранных граждан и должностных лиц будут привлекать к ответственности за русофобию как за проявление экстремизма.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандальное заявление фонда Клуни. Она указала, что структура устраивает травлю журналистов по этническому принципу.

Татьяна Москалькова Запад Экстремизм Русофобия

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