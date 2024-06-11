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Более трети французов желают победы правой партии «Национальное объединение», которую возглавляла Марин Ле Пен. Такие результаты продемонстрировал опрос, проведенный Французским институтом общественного мнения (Ifop) для журнала Paris Match.

Специалисты опросили жителей Франции и выяснили, кого они хотят видеть победителем на парламентских выборах. Порядка 40% респондентов высказались в пользу правых, 36% из них проголосовали бы за «Национальное объединение».

В журнале отметили, что около половины опрошенных в возрасте 50-64 лет желают победы «Нацобъединению». Среди людей от 35 до 50 лет этот показатель составил 37%, среди более молодых респондентов - 32%.

Примерно 29% французов согласились бы отдать свой голос альянсу левых сил, в который входят «Непокорившаяся Франция», Коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Экологисты».

Ранее французский президент Эммануэль Макрон распустил нижнюю палату парламента и объявил о новых выборах. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, выборы показали рост популярности правых партий.