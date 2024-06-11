Посольство США предложило свой самолет для поисков вице-президента Малави
Посольство Соединенных Штатов в Лилонгве предложило самолет американского Минобороны С-12 для поисков вице-президента Малави Саулоса Клауса Чилимы. Об этом диппредставительство сообщило в соцсети Х.
Посольство «глубоко обеспокоено» новостью о пропаже самолета с Чилимой и еще девятью людьми. Поисково-спасательные работы продолжаются.
«Мы работаем совместно с правительством Малави, чтобы предоставить всю возможную помощь, включая использование самолета C-12 Министерства обороны США», - подчеркнули в дипмиссии.
К поискам присоединилось и отделение Красного Креста в Малави.
Самолет исчез с радаров накануне, 10 июня, после вылета. Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном оказались напрасными. СМИ писали, что экипаж мог погибнуть в результате аварийной посадки в лесу. Из-за вероятного крушения самолета президент Малави Лазарус Чаквера решил отложить поездку на Багамы.