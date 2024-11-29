Посольство сообщило о поиске решения проблемы с обменом долларов в Турции
Власти Турции в курсе проблемы с обменом долларов и уже принимают меры, сообщили РБК в пресс-службе посольства России. Там добавили, что на местном рынке выявили много поддельных банкнот номиналом 50 и 100 долларов.
Из-за наплыва фальшивок владельцы магазинов и пунктов обмена валют забили тревогу, которую в посольстве назвали обоснованной.
«Турецкие власти принимают необходимые меры для урегулирования сложившейся ситуации», - отметили дипломаты.
По данным местных СМИ, в Турцию завезли фальшивые купюры на 600 миллионов долларов.
В Ассоциации туроператоров России туристам посоветовали брать на отдых в Турцию купюры нового образца. Подойдет и другая валюта, которую можно будет обменять на месте отдыха.