Посольство России в США столкнулось с провокациями при подготовке к выборам

«В условиях постоянных провокаций посольство работает спокойно. По-деловому решаем вопросы по организации предстоящих выборов », - рассказал Антонов.

Он подчеркнул, что дипмиссия также находится в тесном контакте с секретной службой Госдепа. В посольстве рассчитывают, что Штаты действительно выполнят свои обязательства по обеспечению безопасности дипмиссии, указал он.

Отдельно дипломат обратил внимание, что американские власти в преддверии выборов предпринимают провокационные шаги, иллюзорная цель которых в том, чтобы раскачать ситуацию в России.

«Градус русофобской риторики администрации Байдена зашкаливает. <…> Пентагон с легкостью называет нашу страну врагом СШA», - добавил посол.

Законодатели и чиновники Госдепа при этом, по его словам, демонстративно привечают беглых представителей российской пятой колонны, убеждая их в поддержке «борьбы за свободу россиян».